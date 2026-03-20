Chefsjurist
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för Sveriges riksdag? Har du erfarenhet av författningsarbete och av att driva arbete med juridiskt komplicerade frågor framåt? Kan du leda och motivera andra? Vi söker nu en chefsjurist och chef för juridiska enheten som vill arbeta nära demokratins centrum - med frågor som spänner från arkivering, avtalsfrågor, allmänna och säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, sekretess och dataskydd till föreskrifter samt juridiskt stöd och styrning till hela organisationen.
Juridiska enheten har ett styrande och stödjande uppdrag inom Riksdagsförvaltningen. Enheten består av ca 15 medarbetare och ansvarar för myndighetens arkiv och registratur, samordnar och ger juridiskt verksamhetsstöd samt upprättar och bereder förslag till framställningar inför beslut av riksdagsstyrelsen. Enheten bereder även förslag till föreskrifter och ansvarar för myndighetens verksamhetsövergripande arbete mot korruption.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
I rollen som chefsjurist och chef för juridiska enheten har du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor. Du har ett samlat ansvar för enhetens personal, verksamhet, budget och resultat. Du följer den rättsliga utvecklingen inom enhetens ansvarsområde och främjar samverkan med övriga delar av myndigheten för ett effektivt juridiskt stöd. Du representerar även myndigheten i rättstvister, inklusive domstolsförfaranden.
Du rapporterar till avdelningschefen för förvaltningsavdelningen och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med HR-chefen, ekonomichefen och chefen för enheten ledamotsersättningar. Tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen bidrar du till ett gott samarbetsklimat och en helhetssyn som främjar verksamhetsutveckling och måluppfyllelse för såväl avdelningen som myndigheten i stort. En viktig del av ditt uppdrag är även att samverka med andra myndigheter och med andra externa intressenter samt att representera Riksdagsförvaltningen externt i olika sammanhang.Kvalifikationer
Du ska ha följande kvalifikationer:
• erfaren jurist, assessor eller motsvarande
• aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar
• flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i en statlig myndighet
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
• goda kunskaper i förvaltningsrätt, dataskydd, regelverket om offentlighet och sekretess
• erfarenhet av författningsarbete och utveckling av sådant
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsorganisation
• erfarenhet av arbete i ledningsgrupp och vana vid att bidra till strategiska beslut
• kunskap om hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Som chef inom Riksdagsförvaltningen ska du ha överblick och kunna förstå helheten, agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, stimulera medarbetare till delaktighet och utveckling samt sätta realistiska mål som kan nås inom givna ramar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att samarbeta och kommunicera.
Som person är du trygg i din kompetens och besitter en god självkännedom. Du är stabil och uppvisar ett gott omdöme samt en väl avvägd balans mellan transparens och integritet. Vidare är du en trygg ledare med förmåga att delegera och som leder med tillit till dina medarbetare. Du bidrar också till en kultur som främjar ett kontinuerligt lärande och arbete med ständiga förbättringar.
Riksdagsförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se, senast den 13 april 2026.
Referensnummer: 1374-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om att erbjuda en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor i stället för att skicka ett personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Katrin Gramenius, avdelningschef, 08-786 67 25
Jenny Carlson, HR-specialist, 08-786 67 02
Fackliga representanter
Anna Nyströmer, Saco, 08-786 40 00
Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9808874