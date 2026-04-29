Chefsaktuarie
Pensionsmyndigheten / Matematikerjobb / Stockholm Visa alla matematikerjobb i Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Stockholm
, Botkyrka
, Gävle
, Gotland
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka det aktuariella arbetet i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en chefsaktuarie med fokus på de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna inom premiepensionssystemet.
Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare till Sveriges största försäkringsverksamhet - premiepensionen - med 8,5 miljoner försäkrade och ett kapital på 3000 miljarder. Förutom fondförsäkringen har Pensionsmyndigheten en traditionell försäkring som erbjuds under pensionstiden, där förvaltar vi ett kapital om 95 miljarder kronor för 400 000 pensionärer. Vi ansvarar även för den tillfälliga förvaltningen av pensionsrättsmedel som i genomsnitt ligger på 75 miljarder kronor.
Om jobbet
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av att vara ansvarig för och leda analyser, beräkningar, rapportering och utveckling av premiepensionen. Det ingår även analys- och utvecklingsarbete inom inkomstpension. I arbetet ingår att på ett pedagogiskt sätt informera och utbilda om försäkringstekniska beräkningar. I rollen ingår att författa rapporter, både på svenska och engelska, med hög stilistisk och analytisk kvalité. Chefsaktuarien företräder Pensionsmyndigheten externt och även internationellt i olika sammanhang. Internt driver och deltar chefsaktuarien i olika projekt och arbetsgrupper som den främsta aktuarieexperten.
Rollen utgör en del av Kapitalförvaltnings- och aktuarieenheten som är organisatoriskt placerad inom Analysavdelningen. Samarbete över organisationsgränserna är ett centralt inslag i rollen. Du rapporterar till enhetschef, men beslut om försäkringsmässiga beräkningar som chefsaktuarien ansvarar för tas av generaldirektören eller Pensionsmyndighetens styrelse.Publiceringsdatum2026-04-29Profil
Vi söker dig som är analytiskt lagd, har hög integritet och ett stort inre driv med förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar. Du har förmåga att växla mellan helhet och detalj och har lätt för att samarbeta såväl internt som externt.
Du är engagerad och pedagogisk i ditt sätt och kan med lätthet skapa förståelse för de ofta komplexa frågeställningar som finns inom ansvarsområdet. Vidare bör du ha en mycket hög kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska. I rollen ligger att i detalj kunna produkterna, reglerna och beräkningarna.
Vi söker dig som har:
Masterutbildning i försäkringsmatematik eller motsvarande enligt Lagen om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:01).
Djup kunskap om det svenska pensionssystemet och då särskilt premiepensionen.
Arbetat som aktuarie inom statlig verksamhet, livförsäkrings- eller tjänstepensionsbolag eller motsvarande i minst 5 år
Flera års erfarenhet av att skriva rapporter och i det vara en god stilist
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
Andra erfarenheter inom pensionsområdet, tex erfarenhet och kunskap om andra länders pensionssystem.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Kontakt
Linda Modin, Saco-s 010-4543336 Jobbnummer
9883955