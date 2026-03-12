Chef vid enheten för investeringsprogram
2026-03-12
Alla i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten - även i kris eller krig. Livsmedelsverket har en avgörande roll i uppbyggandet av Sveriges livsmedelsberedskap. Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera dina medarbetare kring våra mål? Då kan tjänsten som enhetschef hos oss vara rätt för dig.Din roll
I din roll hos oss leder du det myndighetsöverskridande samarbetet med investeringsprogram inom beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Du ansvarar för utveckling inom enhetens ansvarsområde, sätter upp mål och skapar struktur för enhetens verksamhet. Verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning av enhetens arbete är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Det ingår i din roll att coacha, utveckla och stödja dina medarbetare med prioritering och delegering.
Arbetet innebär att du har regelbunden kontakt med företrädare för näringsliv, Regeringskansliet och andra myndigheter. Enheten för investeringsprogram ingår i avdelningen Livsmedels- och dricksvattenförsörjning och som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. I ett nära samarbete med avdelningschef och andra enhetschefer bidrar du till utveckling av avdelningen och hela Livsmedelsverket.
Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar arbetet till verksamhetens krav och förutsättningar.
Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning
Avdelningen för livsmedel- och dricksvattenförsörjning har ett brett uppdrag som spänner över livsmedelskontroll, beredskap, dricksvattenfrågor och nationell samordning av livsmedelskedjans krishantering. Avdelningen driver utvecklingen av säkra, hållbara och robusta livsmedels- och dricksvattensystem - både i vardag och i kris.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen och aktuell chefs- eller ledarerfarenhet. Det krävs att du har erfarenhet av samarbete på strategisk nivå med Regeringskansliet eller myndighetsledning. Vi vill att du har erfarenhet av att utveckla och driva förändring inom myndigheter eller större organisationer. Du har aktuell kunskap om det svenska beredskapssystemet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med stödprogram inom staten och erfarenhet av arbete med krisberedskap eller samhällsviktig verksamhet. Det är positivt om du har kunskap om Sveriges försörjningsberedskap.
Det krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal som skrift.
Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din ledarroll och van vid att ange riktning och skapa engagemang för din arbetsgrupp. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du med gott omdöme coachar din medarbetargrupp att ta ansvar. Du är inkluderande och utvecklande i ditt ledarskap och stödjer i prioriteringar. Du tar initiativ och driver utveckling, vilket kräver att du är kommunikativ och lyhörd.
Du är bekväm i att agera självständigt och fatta beslut men också van att delegera. Du är van att formulera strategier och koncept. Du bygger och upprätthåller goda relationer och nätverk internt och externt. Du har även förmåga att förstå företagande och kommersiellt tänkande. Din förmåga att besluta och starta aktiviteter, leda och följa upp samt planera och organisera är av största vikt för att du ska blir framgångsrik i rollen. Vid vårt urval kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Daniel Karlsson. Representant för Saco-S är Åsa Eneroth och för ST Anneli Widenfalk. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-03-29. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/01269.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: LDF/IP
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Varför Livsmedelsverket?
Varje dag måste en komplex livsmedelskedja fungera för att alla i hela Sverige ska få mat och dricksvatten. Kedjan måste också fungera vid kris, eller värsta fall krig, och under en längre tid. Livsmedelsverket samordnar och driver tillsammans med andra myndigheter kris- och beredskapsplaneringen inom livsmedelsförsörjning, inklusive dricksvatten.
Vi arbetar även nära tillsammans med de andra sektorsmyndigheterna för att stärka beredskapen inom civilt försvar. Samverkan med näringslivet är centralt och kommer få en avgörande betydelse för att kunna hantera samhällsstörningar i hela hotskalan. För att lyckas med vårt uppdrag och möta snabbrörliga förändringar är omvärldsbevakning och vårt medarbetarskap och ledarskap centralt för oss. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb.
Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850)
