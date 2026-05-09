Allround hantverkare sökes till Lilian Bygg - Entreprenad AB
Lilian Bygg - Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Jönköping Visa alla grovarbetarjobb i Jönköping
2026-05-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilian Bygg - Entreprenad AB i Jönköping
Vi söker en driven och ansvarstagande allround hantverkare till Lilian Bygg - Entreprenad AB.
Arbetet består av bygg, renovering, måleri, montering och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom byggbranschen. Vi söker dig som är noggrann, arbetsvillig och kan arbeta både självständigt och i team.
Anställningsform:
* Timanställning vid behov
* Möjlighet till fler timmar över tidPubliceringsdatum2026-05-09Kvalifikationer
* Erfarenhet inom bygg eller måleri
* B-körkort är meriterande
* Ansvarstagande och punktlig
* Svenska eller engelska fungerar
Vi erbjuder:
* Flexibelt arbete
* Bra arbetsmiljö
* Varierande arbetsuppgifter
* Möjlighet att utvecklas i företaget
Arbetsort: Stockholm med omnejd.
Välkommen att skicka din ansökan till oss. Så ansöker du Jobbnummer
9901647