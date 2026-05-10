Vikarierande sjuksköterska/epilepsisjuksköterska till Barnneuromottagningen
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-05-10
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska och vill arbeta i en högspecialiserad verksamhet där du gör skillnad för barn och unga? Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till vår Barnneuromottagning. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett varmt och engagerat team som arbetar med högspecialiserad vård av barn och unga med epilepsi och andra neurologiska sjukdomar
varierade och utvecklande arbetsuppgifter
möjlighet att utvecklas inom området och arbeta nära erfarna kollegor
arbetstid förlagd enbart dagtid, måndag-fredag.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-05-10Om tjänsten
På Barnneuromottagningen bedriver vi nationellt högspecialiserad barnneurologivård och är ledande inom bland annat muskelsjukdomar, epilepsi och ketogen kost.
Till vår mottagning kommer barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år, alltid via remiss. Verksamheten omfattar både dagvård och mottagningar, och vi samarbetar även med olika instanser runt om i hela Sverige.
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska hos oss är varierade och kan bland annat bestå av:
Telefonrådgivning
Egen sjuksköterskemottagning
Provtagning och kontroller.
Annonsen avser ett vikariat på cirka 8 månader med god chans till förlängning.
Vi söker dig som
brinner för ett gott bemötande och professionalism
är en flexibel och ansvarstagande person som behåller en positiv inställning även i utmanande situationer
är trygg och självständig med god administrativ förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning i Barn och Ungdom
Erfarenhet och kunskap av Epilepsi och andra neurologiska sjukdomar
Erfarenhet av mottagningsarbete
Erfarenhet av journalsystemet Take Care
Erfarenhet av barn och unga med särskilda behov
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Observera att annonsperioden sträcker sig över julhelg och ledighet och att det därför kan komma att dröja något längre än vanligt innan vi återkopplar.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901668