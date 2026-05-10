Städare sökes för hemstädning i Stockholm start omgående
Nordiska Städkompaniet / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-05-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Städkompaniet i Stockholm
Städare sökes för hemstädning i Stockholm - start omgående
Nordiska Städkompaniet är ett mindre, personligt städföretag i Stockholm med fokus på kvalitet och nöjda kunder. Vi växer och söker nu en noggrann och pålitlig städare som vill vara en del av vårt team.
Om rollen
Du utför hemstädning hos privatkunder i Stockholm. Du arbetar självständigt och planerar din dag utifrån bokade uppdrag. Vi är ett litet team vilket betyder att du har nära kontakt med oss och aldrig är en i mängden.
Vi erbjuder
• 160 kr/timme
• 20-40 timmar per vecka
• Flexibla arbetstider
• Start omgående
• Målet är ett långsiktigt samarbete med möjlighet till fler timmar
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av hemstädning i privata hem
• Talar svenska på kommunikativ nivå
• Har svenskt personnummer
• Är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta självständigt
• Är icke-rökarePubliceringsdatum2026-05-10Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv till:info.nordiskastad@gmail.com
Vi hanterar ansökningar löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du Jobbnummer
9901659