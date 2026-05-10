Asiatisk kock söks till restaurangen China Town
Restaurang China Town i Helsingborg AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-05-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang China Town i Helsingborg AB i Helsingborg
China Town serverar kinesisk och thailändsk mat samt andra populära maträtter. Vi är mycket serviceinriktade och arbetar alltid för att våra gäster ska få bästa möjliga upplevelse vid varje besök. För oss är det av yttersta vikt att maten vi serverar håller högsta kvalitet.
Vi söker nu fler kockar till våra restauranger. Under högsäsong har vi ett högt antal gäster, vilket innebär att du behöver kunna arbeta effektivt i ett högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten. Du ska vara stresstålig, flexibel och trivas i en varierande arbetsmiljö.
Vi söker dig som har glimten i ögat och service i hjärtat. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för asiatisk matlagning.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att laga asiatiskt mat, särskilt kinesiska och thailändska rätter
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt
Förmåga att arbeta under stress och hålla ett högt tempo
Positiv attityd och god samarbetsförmågaPubliceringsdatum2026-05-10Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurangkök
Tillagning av asiatiska maträtter
Förberedelse och hantering av råvaror
Säkerställa hög kvalitet och god hygien i köketKvalifikationer
Erfarenhet av asiatisk matlagning
2-4 års erfarenhet som kock är meriterande
Meriterande
Språkkunskaper: kantonesiska eller vietnamesiska
Låter detta som din nästa utmaning? Vänligen skicka ditt CV, ett foto och personligt brev till danluu70@hotmail.com
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Observera! vi tar endast emot ansökan genom mail. Vi tar inte emot ansökningar genom telefon.
Välkommen med din ansökan till China Town! Så ansöker du Jobbnummer
9901669