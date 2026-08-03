Chef till Offentligrättsliga enheten
Kammarkollegiet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vill du leda kvalificerat juridiskt arbete i hjärtat av statsförvaltningen – och samtidigt driva utveckling i frågor som påverkar samhället på riktigt?
Nu söker vi en trygg och engagerad chef som vill ta ansvar för en verksamhet i förändring och bidra till att stärka rättssäkerhet, transparens och samhällsnytta.
Hos oss får du en central roll där du leder erfarna specialister, påverkar utvecklingen inom flera viktiga rättsområden och verkar i en myndighet med höga ambitioner och starkt kompetensfokus.
Om rollen
Kammarkollegiets Förvaltningsrättsliga avdelning hanterar ett brett spektrum av rättsområden. Offentligrättsliga enheten är en av fyra enheter och består av cirka 20 medarbetare.
Som enhetschef leder du en verksamhet med uppdrag som spänner över bland annat:
beslut om garantier enligt resegarantilagen
registrering av idéburna organisationer och trossamfund
fastställande av begravningsavgift
tillstånd för vigselrätt
tillsynsverksamhet
ärenden om insyn i finansiering av politiska partier
Enheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas med utvidgade uppdrag och införande av en ny resegarantifond.
Ditt uppdrag
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten och leder arbetet framåt med tydlighet och engagemang. Du:
ansvarar för personal, budget och verksamhetsplanering
leder och prioriterar arbetet utifrån mål och uppdrag
stöttar och utvecklar medarbetare i deras specialistroller
driver förändrings- och utvecklingsarbete
säkerställer effektiva arbetssätt och hög kvalitet
samverkar med andra myndigheter och externa aktörer
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till avdelningens strategiska utveckling.
Är du vår nya kollega?
Vi söker en erfaren ledare med stark juridisk kompetens och ett genuint intresse för samhällsfrågor.
Du har:
kand. examen (180 p) eller juristexamen (270 hp)
flerårig erfarenhet av domstolstjänstgöring eller kvalificerat juridiskt arbete vid förvaltningsmyndighet
flerårig erfarenhet av ledarskap med personal- och budgetansvar inom statlig verksamhet
erfarenhet av att leda förändrings-, utvecklings- och strategiarbete
mycket god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete inom rättsområden som är aktuella på enheten
digitaliseringsarbete
Vi söker dig som är prestigelös och som vill vara med och bidra till utvecklingen av enheten.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen har du hög personlig mognad, gott omdöme och ett starkt intresse för ledarskap. Du är strukturerad och resultatorienterad samt har förmåga att skapa engagemang och delaktighet, vilket bidrar till en effektiv verksamhet.
Du tar ett helhetsansvar, stöttar medarbetare i utvecklingsarbete och driver ständiga förbättringar. Du prioriterar väl och skapar tydlighet i mål och arbetsuppgifter.
Som person är du prestigelös, har hög integritet och är trygg i dig själv. Du samarbetar lätt med andra, är utvecklingsinriktad och trivs i förändring. Du är handlingskraftig, har ett helhetsperspektiv och fattar beslut med trygghet och tydlighet.
Vi erbjuder
en strategiskt viktig chefsroll i en myndighet med högt anseende
en verksamhet i utveckling där du gör verklig skillnad
kompetenta och engagerade kollegor
moderna arbetssätt med möjlighet till distansarbete
attraktiva lokaler i Gamla stan, Stockholm
Mer information och ansökan
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2026.
Du ansöker genom att bifoga ditt CV (utan personligt brev), betyg och intyg på svenska. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.Publiceringsdatum2026-08-03Kontakt
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Anette Schierbeck, avdelningschef, telefon 08-700 08 92 eller mailto:anette.schierbeck@kammarkollegiet.se
.
Våra fackliga representanter når du lättast under sommaren via mejl: mailto:st-styrelse@kammarkollegiet.se
samt mailto:Saco-sstyrelse@Kammarkollegiet.se.Övrig information
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Läs mer om oss på http://www.kammarkollegiet.se
Kammarkollegiet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi är omkring 370 medarbetare som arbetar med uppdrag inom juridik, administration, ekonomi, försäkring och kapitalförvaltning. Vår breda verksamhet riktar sig till andra myndigheter men också till privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad och Härnösand och sedan år 1539 har vi haft en central roll i den svenska statsförvaltningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 11572-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), https://www.kammarkollegiet.se/
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Kammarkollegiet Jobbnummer
10018320