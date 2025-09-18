Chef till Migrationsverkets prövningsenhet i Malmö
2025-09-18
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du vara med och leda i en samhällsviktig verksamhet som gör skillnad? Nu söker vi en engagerad och närvarande enhetschef till en ny prövningsenhet i Malmö.
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens migrationsverksamhet. Region Syd på Migrationsverket är en av myndighetens tre regioner. Regionen omfattar Norrköping, Malmö, Växjö, Åstorp, Ljungbyhed och består av 6 sektioner samt ett kansli. Verksamheten i regionen är bred och omfattar samtliga typer av myndighetens ärendeslag.
Om ditt uppdrag
Som enhetschef på Migrationsverket får du möjlighet att leda en enhet i ständig utveckling och förändring där förbättringar och långsiktigt tänkande är en självklar del av vardagen. Enheten huvudsakliga uppdrag är att pröva ansökningar om arbetstillstånd och din enhet blir en av de åtta enheter med samma uppdrag i region Syd. Du ingår i sektionens ledningsgrupp, där du förväntas ta ett helhetsperspektiv och ha ett nära samarbete med dina chefskollegor för att vi ska nå våra gemensamma mål.
Du har fullt ansvar för personal, budget och arbetsmiljö och leder din enhet genom att vara närvarande, stödjande och beslutsam. Du identifierar tillsammans med dina medarbetare förbättringsområden, skapar struktur och förutsättningar för delaktighet och driver en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Vem är du?
Du är närvarande i ditt ledarskap och skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet. Du är handlingskraftig och systematisk med förmåga att organisera, genomföra och följa upp för att leverera mot uppsatta mål. Du har en stark analytisk förmåga och förmågan att se helheten, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i tider av förändring. Du är trygg i dig själv och uppvisar gott omdöme, samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlig riktning, empati i mötet med andra och mod i beslutsfattandet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet.
- Akademisk utbildning eller en annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen.
- Aktuell chefserfarenhet med ansvar för budget, verksamhet och arbetsmiljö.
- Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet i förändring.
- Goda kunskaper i att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
- Chefserfarenhet från statlig verksamhet
- Kunskap inom förvaltningsrätt samt erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehanteringAnställningsvillkor
Placeringsort: Tjänsten är placerad i Malmö
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid eller förtroende arbetstid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan
Vill du vara med och driva vår utveckling framåt? Välkommen med din ansökan senast den 9 oktober 2025.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
