Är du en erfaren ledare från försvarsindustrin med kunnande inom projektarbete, kommersiella frågor och support av militära system? Vill du vara med och forma och utveckla vår växande organisation? Då kan du vara den ledare vi letar efter!Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Till Programs, Quality & Strategy söker vi en chef för våra supportprojekt som kommer rapportera direkt till chefen för Programs, Quality & Strategy.
Du kommer att ingå i en mycket engagerad ledningsgrupp men har också många interna gränsytor samt kundkontakter.
Vi levererar support av våra fordonssystem till ett tjugotal kunder runtom i världen i form av både reservdelar och avancerade tjänster såsom teknisk support, underhåll och utbildning. Kraven på tillförlitlighet, livscykelkostnader och försörjningssäkerhet är nu högre än någonsin. Våra produkter är på den teknologiska framkanten och har mycket lång livstid, vilket kräver kontinuerliga förbättringar. Detta arbete gör vi i en matrisorganisation där varje projekt består av representanter från företagets olika funktioner.
Som Chef Supportprojekt kommer du att ansvara för en portfölj av projekt och ha ett 10-tal underställda projektledare samt delta i företagets strategiarbete för support. Vi jobbar i ett års- och månadshjul där du kommer att ansvara för att följa upp projekten med hjälp av en tvärfunktionell styrgrupp, lägga prognoser och sätta långsiktiga mål för supportaffären.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
- akademisk examen inom teknik, industriell ekonomi eller liknande
- relevant erfarenhet av chefsroller eller projektledning, gärna inom försvarsindustrin
- stark ledarskapsförmåga och erfarenhet av att leda och motivera team
- utmärkt kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt på svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av strategiskt arbete och verksamhetsutveckling.
Vårt erbjudande
En dynamisk och utmanande arbetsmiljö i ett snabbväxande företag
- Möjlighet att arbeta nära ledningen och påverka företagets utveckling
- Konkurrenskraftiga förmåner
- Möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter
Vad du blir en del av
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svKontaktperson för detta jobb
Är du intresserad och vill veta mera, kontakta chef för Programs, Quality & Strategy Örjan Olsson, 0660-80836 eller Rekryteringschef Maria Håkansson, 0660-216323.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Självklart erbjuder vi flyttbidrag för dig som flyttar hit för jobb hos oss!
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs behöver därför genomgå och godkännas i säkerhetsprövning och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan Ersättning
