Chef Startup & inkubator - Dalarna Science Park
Stift Dalarna Science Park / Chefsjobb / Borlänge Visa alla chefsjobb i Borlänge
2025-12-22
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Dalarna Science Park i Borlänge
Chef Startup & Inkubator - var med och bidra till framtidens bolag
Dalarna Science Park söker en erfaren ledare med entreprenörskap i blodet som vill ta ett samlat ansvar för vår startup- och inkubatorverksamhet. Det här är en roll för dig som både ser helheten och tycker om att vara nära människor, affärer och innovation.
Som chef för startupverksamheten blir du en del av Dalarna Science Parks ledningsgrupp och får ett tydligt uppdrag: att vidareutveckla, leda och positionera vår startupverksamhet så att fler idéer blir livskraftiga bolag och så att Dalarna fortsätter vara en plats där framtidens lösningar faktiskt byggs. Du kommer bl a ansvara för vår företagsinkubator vilken är en miljö som hjälper nystartade företag att snabbare och smartare växa genom affärsstöd, nätverk och resurser.
Dalarna Science Park
En science park är en plats där akademi, näringsliv och offentlig sektor möts för att främja innovation, hållbarhet och regional utveckling. En arena där idéer kan födas, testas och förverkligas, för en bättre värld och ökad regional tillväxt. Dalarna Science Park är Dalarnas innovationsarena och stödjer företag i alla branscher med affärsutveckling, hållbar tillväxt och internationalisering. Vi hjälper både nya och etablerade entreprenörer och företag med både praktiskt stöd och att skapa värdefulla kontakter. Sedan 1987 har vi dessutom arbetat för att stärka Dalarnas attraktivitet och tillväxt genom olika utvecklingsprojekt. Genom samarbete med andra science parks i världen strävar vi ständigt efter att ligga i nationell och internationell framkant.
Om rollen
Som chef Startup Arena leder du flera olika program för att stimulera det innovativa nyföretagandet strategiskt, operativt och kulturellt. Du ansvarar för team, program, resultat och utveckling och för att våra startups och nytänkare får rätt stöd i rätt fas. Det innebär att du:
Leder och utvecklar startup- och inkubatorteamet med tydligt, tillitsbaserat ledarskap
Sätter riktning, mål och struktur för verksamheten och ser till att det händer på riktigt
Coachar och utmanar entreprenörer i affärsutveckling, skalning och strategiska vägval
Säkerställer kvalitet i program, processer och urval
Bygger och vårdar relationer med investerare, akademi, näringsliv och offentliga aktörer
Navigerar och nyttjar komplexa system, regelverk och finansieringslogiker (regionala, nationella, europeiska)
Bidrar aktivt i Dalarna Science Parks ledningsgrupp och till organisationens långsiktiga utveckling
Kort sagt, du leder både människor och projekt utan att tappa entreprenörsdrivet.
Vem vi söker
Vi söker en ledare med värme, skärpa och tålamod.
Du är sannolikt:
En erfaren ledare som har lett och utvecklat individer och team byggt, samt drivit eller skalat verksamheter, gärna i eller nära startups
Entreprenöriell på riktigt: nyfiken, lösningsorienterad och bekväm med att osäkerhet kan vara det som leder verksamheten framåt
Strategisk och strukturerad
Trygg i att läsa, förstå och arbeta långsiktigt med komplexa regelverk, program och finansieringssystem
En person med en välkomnande människosyn, du får människor att växa
Van vid att fatta beslut, prioritera och hålla riktning även när det är mycket som pågår samtidigt
Formell utbildning är relevant men inte avgörande. Din erfarenhet, ditt omdöme och ditt ledarskap väger tyngst.
Vi erbjuder
Ett av Dalarnas mest meningsfulla ledaruppdrag
Mandat, förtroende och möjlighet att påverka på riktigt
Ett engagerat team och ett starkt ekosystem
En organisation som tror på utveckling, mod och samarbete
Om du flyttar till Dalarna för tjänsten kan vi dessutom erbjuda medflyttarservice via https://rekryteringslots.se/
- för dig och din familj.
Kontakt: Angelica Ekholm angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se
070-2098217
Sista datum för ansökan 11 januari
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Dalarna Science Park
, https://www.dalarnasciencepark.se
Forskargatan 3, Borlänge (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Dalarna Science Park Kontakt
Angelica Ekholm angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se Jobbnummer
9660825