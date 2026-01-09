Chef Servicecenter
Gästrike Vatten AB / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2026-01-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gästrike Vatten AB i Gävle
, Ockelbo
, Hofors
, Östhammar
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi har världens viktigaste jobb - vi arbetar för hållbara samhällen. Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar!
Gästrike Vattens uppdrag är att underlätta människors vardag och bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem ägarkommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor delaktighet och eget ansvar på en arbetsplats som genomsyras av ett stort engagemang.
Vi söker nu en chef för Servicecenter.
Du kommer få ett meningsfullt chefsuppdrag i en samhällsviktig verksamhet, med möjlighet att påverka och utveckla kundmötet tillsammans med engagerade medarbetare och nära samarbete över gränser. I ditt uppdrag ingår flera delar; dels kundtjänst, dels verksamhetsnära ansvar för till exempel anslutnings- och skadeståndsärenden samt intern service.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Servicecenter är navet för kundärenden och intern service och spelar en avgörande roll för kundernas upplevelse och förtroende för Gästrike Vatten.
Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för ett team om elva medarbetare och leder arbetet mot ett vänligt, professionellt och kundorienterat bemötande i alla kanaler. Du rapporterar till avdelningschef Kund och Kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att leda en diversifierad verksamhet och har ett flexibelt förhållningssätt med kunden i fokus. Du är en trygg och tydlig ledare med ett starkt servicefokus och du är övertygad om att god ordning och tydliga arbetssätt skapar trygghet för både kunder och medarbetare. I tjänsten ingår en hel del kommunikation, därför ser vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av:
* kundtjänst, gärna även intern service
* att arbeta i en politiskt styrd, offentlig verksamhet
* att avgöra utlämnande av offentlig handling
* att fatta beslut med utgångspunkt från lagtext, i vårt fall är det främst lagen om allmänna vattentjänster som gäller
* att analysera och utveckla verksamhet och arbetssätt
* att skapa styrning och struktur i en bred och komplex vardag
Det kommer vara en fördel att ha tidigare erfarenhet av samhällsbyggnad och gärna då från VA-branschen.
Vi har krav på tidigare chefserfarenhet och gärna på operativ utförarnivå.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan senast 260206. Observera att urval, intervjuer och tillsättning av tjänsten sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har Gästrike Vatten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298240". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gästrike Vatten AB
(org.nr 556751-1661) Arbetsplats
Gästrike vatten Kontakt
Avdelningschef
Katarina Hahr Åström katarina.hahr_astrom@gastrikevatten.se 026-17 80 90 Jobbnummer
9674827