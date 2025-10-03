Chef inom vattenkraft
2025-10-03
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-10-03Beskrivning av jobbet
Har du erfarenhet av ledarskap och är redo att ta nästa steg i karriären? AFRY Hydro befinner sig i en stark tillväxtfas och erbjuder nu utvecklingsmöjligheter för dig som vill driva verksamhet i rollen som chef hos oss.
Inom Hydro är vi idag 100 konsulter i Sverige och över 700 ingenjörer globalt som tillsammans driver utvecklingen inom vattenkraft - från dammar och dammsäkerhet till geoteknik, hydromekanik, hydraulik, miljö och kraftstation. Vi jobbar i projektteam för att lösa kundernas utmaningar, både i nationella och internationella projekt. Vi befinner oss i en spännande och expansiv fas där vi satsar på tillväxt som nordisk aktör - och nu söker vi dig som vill vara med på vår tillväxtresa och göra verklig skillnad. I den här rollen får du möjlighet att från grunden bygga upp, utveckla och leda team, samtidigt som du är med och formar framtidens vattenkraft tillsammans med oss.
I rollen har du övergripande ansvar för ett teknikområde inom Hydro. Du leder verksamheten med fokus på affärsutveckling och medarbetarutveckling. Du har personalansvar där du stöttar och coachar både individer och team, ansvarar för resursplanering och rekrytering. Du har affärsansvar där du bygger kundrelationer, driver försäljning och leder anbudsarbete. Rollen innefattar även verksamhetsutveckling där du leder genom chefer och formar strategier, följer upp leveranser och säkerställer kvalitet, samt förhandlar och avtalar kring våra projekt. Att delta i projektarbete finns som möjlighet och du styr själv om det är intressant att kombinera med rollen.
Du blir en del av vår ledningsgrupp och kommer arbeta nära andra chefer i Norden samt samverka med chefer globalt inom Hydro. I den här rollen får du stort utrymme att skapa, forma och påverka, både utvecklingen av din grupp, teknikområde och Hydros fortsatta tillväxt. Samtidigt är du med och driver den gröna omställningen framåt genom att förbättra förutsättningarna för vattenkraftsproduktionen i hela Norden.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din potential att utvecklas hos oss. För att lyckas i rollen blir ditt affärsmässiga helhetsperspektiv viktigt. Du är van att ta stort ansvar och trivs och växer när du ställs inför nya utmaningar. Du behöver inte kunna allt men testar gärna nya idéer. Du trivs med att skapa och bygga upp, och att modigt arbeta med utveckling, expansion och nya samarbeten. Lika viktigt för rollen är att du värdesätter att bygga förtroendefulla relationer och samarbeten såväl internt som externt och att skapa framgångsrika och välmående team.
Vidare ser vi att du har följande kunskaper och erfarenheter:
Högskoleexamen eller liknande eftergymnasial utbildning
Minst 10 års arbetslivserfarenhet från vattenkraft/dammar
Erfarenhet från chefsroll där du haft personalansvar
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom antingen mekanikkonstruktion, dammsäkerhet, kraftstation, hydraulik, generator, turbin, el- och kontrollanläggning eller bygg/anläggning med erfarenhet av dammsäkerhet/kraftstationer
Erfarenhet av roll med affärs- och resultatansvar
Erfarenhet av att leda andra chefer
Erfarenhet från konsult- eller entreprenadbranschen
Ytterligare information
På AFRY är mångfald och inkludering en självklar del av vår kultur. Vi vet att olika perspektiv skapar starkare team och bättre lösningar, och på Hydro är vi särskilt stolta över att ha en hög andel kvinnliga ledare. Vi erbjuder en arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal och personalförmåner som flextid och utfyllnad av lön vid föräldraledighet m.m för samtliga av våra medarbetare. Utöver detta erbjuder vi dig generöst årligt friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension samt tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiviteter såsom kultur- och sportevenemang, stuguthyrning, handledda träningstillfällen, gästföreläsningar och mycket, mycket mer. AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer och vi vill gärna visa dig varför!
Läs mer om att arbeta på AFRY här https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry
För att stödja urvalsprocessen kommer vi att använda arbetspsykologiska tester, för att utvärdera hur väl du matchar de delar av kravprofilen som handlar om personliga egenskaper och problemlösningsförmåga. Testerna hjälper oss också att säkerställa en mer träffsäker och rättvis rekryteringsprocess.
Eftersom tjänsten kan komma att verka inom säkerhetsklassade områden kan det bli aktuellt med drogtester och säkerhetsprövningar innan anställning kan påbörjas.
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdatum är 2 november 2025.
Kontaktperson för frågor
Miriam Mesquine, VP & Head of Hydro Nordicsmiriam.mesquine@afry.com
Linnea Hansson, Talent Acquisition Partnerlinnea.hansson@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
