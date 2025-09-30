Chef Försäljningsenheten
Nationalmuseum söker en chef till Försäljningsenheten
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med förtroendearbetstid. Tjänstgöring kvällar och helger kan förekomma. Nationalmuseum tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Psykologiska tester kan komma att göras innan anställning.
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ca 160 anställda som har i uppdrag att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museets samlingar omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, medan samlingarna av konsthantverk och design, samt porträttkonst, sträcker sig fram till idag.
I samlingarna finns över 700 000 föremål. Delar av samlingarna visas i huvudbyggnaden på Blasieholmen och på ytterligare ett 20-tal besöksmål t ex Gripsholms slott, Läckö slott, Nationalmuseum Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum Vi strävar efter att vara ett museum där alla kan känna sig välkomna och erbjuder en bred verksamhet på plats likväl som digitalt.
Beskrivning av uppdraget
Försäljningsenheten ansvarar för butik, publikt bemötande och eventverksamhet. I detta ingår t ex informationsförmedling och entrékassa, publikundersökningar, event och uthyrning av museets lokaler, produktutveckling, gestaltning och sortiment i museibutiken på Nationalmuseum i dialog med andra på museet.
Försäljningsenheten är en del av Förvaltningsavdelningen på Nationalmuseum. Tillsammans med cheferna för säkerhetsenheten, driftenheten och administrativa enheten ingår du i Förvaltningsavdelningens ledningsgrupp under ledning av förvaltningschefen.
I rollen som enhetschef är du övergripande strategiskt ansvarig för enhetens verksamhet, ekonomiska planering och uppföljning samt bemanningsplanering. Du jobbar mot fastställda intäktsmål och ansvarar för att ta fram och följa upp enhetens totala budget. Du har övergripande personalansvar för cirka 25 tillsvidareanställda samt ett 20-tal intermittent anställda (timmisar). Till din hjälp har du ett team av platsansvariga som arbetsleder det dagliga arbetet på plats i fronten. Du kommer också att ha möjlighet att tillsammans med din personal utforma en modell för att delegera t ex delar av arbetsmiljöarbetet och lönehantering till några av de platsansvariga.
Nationalmuseum söker dig som vill vara en aktiv del i att skapa ett museum för alla. Du strävar efter att ge våra besökare en positiv upplevelse och fantastisk service. Du är en erfaren ledare och chef som leder och utvecklar dina medarbetare med ett tillitsfullt och coachande ledarskap och skapar ett gott arbetsklimat. Publiceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
• Minst tre års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete från detaljhandel och/eller besöksnäring
• Minst fem års aktuell chefserfarenhet med personal- och budgetansvar
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Goda kunskaper i Office 365
• Erfarenhet av något eller några av systemen Unit4, Quinyx eller WinPos
• Kunskaper i ett eller flera språk utöver svenska och engelska
• Erfarenhet av avtalsuppföljning och leverantörsstyrning
• Tidigare erfarenhet av motsvarande arbete vid en kulturinstitution
Vi ser gärna att du är strukturerad, prestigelös och har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder en traditionsrik och dynamisk miljö. Vår verksamhet har stor synlighet i samhället och angår många människor. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Exempel på förmåner du har som anställd på Nationalmuseum är friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, 28-35 dagars semester (beroende på ålder) och fri entré till många svenska museer.
Vidare information
Information om befattningen lämnas av förvaltningschef Jenny Andersson via mejl jenny.andersson@nationalmuseum.se
eller tfn 08-519 543 00 .
Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO, Ulla-Maj Saarinen, ST bägge nås på tfn 08-519 543 00 samt Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför erbjudanden om rekryterings-eller annonseringstjänster.
