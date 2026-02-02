Chef för utvecklingsavdelning
Vill du vara med och bidra till ett säkrare Sverige och att få göra skillnad varje dag? Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och här ges du möjlighet att arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet. I vår tillväxtresa söker vi en chef som gör det möjligt för gruppen att prestera på topp!
Utvecklingsavdelningen
Lön- och HR-administrativa enheten på Försvarsmaktens HR Centrum ansvarar för att Försvarsmaktens anställda får rätt lön i rätt tid varje månad. Enheten ger dessutom konsultativt stöd till Försvarsmaktens chefer och medarbetare. På vår enhet arbetar ca 90 medarbetare som är fördelade på sex avdelningar, där utvecklingsavdelningen är en av dessa.
Fem av avdelningarna består av lönehandläggare som arbetar operativt mot våra anställda ute i landet medan utvecklingsavdelningens fokus är utvecklings-, kvalitets- och förbättringsarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för att leda och följa upp avdelningens arbete och tillsammans med avdelningens medarbetare driva aktuella frågor. Du har direkt personalansvar för 11 medarbetare. Du har ett nära samarbete med och rapporterar till enhetschefen. Du är en del av enhetens ledningsgrupp och ingår även i förbandets chefsgrupp.
Tillsammans med ledningsgruppen driver du utveckling med fokus på god service, effektivitet och kvalitet. Du har ett coachande förhållningssätt och arbetar ständigt för att främja en framgångsrik arbetsmiljö på din avdelning såväl som på hela enheten.
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant område, exempelvis personal- och arbetslivsfrågor, ekonomi, juridik, alternativt arbetslivserfarenhet som av arbetsgivare kan bedömas som likvärdig
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av arbete i personaladministrativa IT-system, exempelvis SAP.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att driva utveckling, projekt och frågor till ända, utan att tappa fokus på medarbetarnas välmående och arbetsmiljö. Du behöver därför vara resultat- och lösningsorienterad, samt hänsynstagande och samarbetsorienterad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetslivserfarenhet i Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete med processutveckling
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
I den här rekryteringen används tester
Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, tillträde snarast
Upplysningar om befattningen
Heidi Fredriksson, tfn-nummer 072-985 56 42
Information om rekryteringsprocessen
Gustav Nicolai, tfn-nummer 070-850 35 37
Fackliga företrädare, nås via växeln 0505-451 00 00
SACO - Anders Markow
SEKO - Åsa Karlsson
OFR/S Försvarsförbundet - Kjell Tetzlaff
OFR/O - Roger Ericsson Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-17. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc
Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
