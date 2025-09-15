Chef för SB Inrikes - Statsrådsberedningen
2025-09-15
Har du erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i Regeringskansliet och erfarenhet av att arbeta nära politisk ledning och att driva fram politiska projekt? För dig som är domarutbildad och har förmågan att leda andra kan vi erbjuda en roll där du arbetar i händelsernas centrum inom aktuella politikområden.
SB inrikes finns i Rättschefens kansli och etableras nu som en självständig funktion som rapporterar direkt till rättschefen. Chefen leder arbetet inom funktionen, som kommer vara organiserad som en sektion inom Rättschefens kansli, och är huvudman för de frågor som hanteras där. Du har i rollen chefsansvar för ca 5 personer, huvudsakligen jurister och statsvetare.
SB inrikes ansvarar för att ta fram underlag till statsministern i olika frågor. Arbetet innefattar också att sammanställa och vaka över reformarbetet inom vissa särskilt angivna områden och bistå SB:s politiska samordning i framdriften av de projekt som omfattas av gällande regeringsöverenskommelse. En aktuell fråga är att stärka stödet till statsministern i frågor som rör AI.
Ytterligare uppgifter som SB Inrikes ska svara för är att tillsammans med Granskningskansliet och Förvaltningschefens kansli (FCK) hantera särskilt prioriterade utredningsuppdrag. SB Inrikes ska även företräda rättschefen i arbetet med olika uppgifter kopplade till Regeringskansliets totalförsvarsförberedelser. I arbetet kommer vidare att ingå att följa upp kvalificerade förvaltningsärenden i Regeringskansliet och ta fram underlag till de årliga uppföljningsmötena med departementen. Därutöver ingår att ansvara för de organisationsfrågor som hanteras av kansliet och att delta i myndighetsövergripande arbete inklusive utvecklingsarbete.
I ansvarsområdet ingår att leda följande arbetsgrupper:
• den interdepartementala arbetsgruppen Undanröjande av hinder för tillväxten i totalförsvaret
• den interdepartementala arbetsgruppen för frågor kopplade till AI
• arbetsgruppen för översyn av Regeringskansliets instruktion och arbetsordning och inom ramen för det uppdraget delta i det fortsatta arbetet med den s.k. Kesslingrapporten.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-09-15Bakgrund
Vi söker dig som har mycket goda juridiska kunskaper, är domarutbildad och har erfarenhet av att driva fram politiska projekt och arbeta nära politisk ledning. Du behöver ha en god förståelse för politikens krav. För arbetet krävs erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete i Regeringskansliet och mycket goda kunskaper om Regeringskansliets arbetsformer och beslutsprocesser.
Du har erfarenhet av att leda andra och gärna erfarenhet av chefskap. God kunskap om den svenska förvaltningsmodellen och principerna för regeringens styrning av myndigheter är också meriterande.
Dina egenskaper
Du svarar mot mycket högt ställda krav på juridisk skicklighet och har en mycket god analytisk förmåga där du kan sätta dig in i komplexa frågeområden och bryta ner problem. Du kan sätta in en frågeställning i ett större sammanhang och samordna olika intressen.
Arbetet kräver att du har förmåga att strukturera, organisera, planera och prioritera samt att sätta mål och tidsramar I ditt arbete visar du att du har ett mycket gott omdöme. Du har mycket god språklig analytisk förmåga, förstår komplexa underlag och producerar dokument av hög kvalitet. Du har också hög integritet och personlig mognad.
Du har förmåga att leda, utveckla och motivera kvalificerade medarbetare. I detta arbete ska du ha förmåga att beakta Regeringskansliets ledarkriterier, helhet, utveckling och resultat, och kunna bidra inom varje område.Övrig information
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställningen fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta rättschefen i Statsrådsberedningen Per Hall på telefon 08-405 48 49. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-ansvarig på Statsrådsberedningen Maria Morin på telefon 08-405 55 09. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund, Saco och Karina Åbom-Engberg, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel tel. 08- 405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Ersättning
