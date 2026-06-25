Chef för lokalförsörjningssektionen
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-25
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Vi söker en chef till lokalförsörjningssektionen till vår nationella operativa avdelning. Hos oss får du ett viktigt uppdrag där du arbetar med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Det här är ett chefsuppdrag för dig som trivs med att arbeta i en verksamhet präglad av kontinuerlig förändring och utveckling.
Migrationsverket befinner sig i en period av utveckling utifrån regeringens reformagenda inom migrationsområdet samt införandet av EU:s nya migrations- och asylpakt. Myndigheten står därför inför förändringar som påverkar sektionens arbete så som implementering av mottagande- och återvändandecenter samt utökning av antalet förvarsplatser.
Nationella operativa avdelningen (NOA) ingår i Migrationsverkets operativa verksamhet och är av nationellt övergripande eller av internationell karaktär. Avdelningen består av fem sektioner (40 enheter) och ett kansli. NOA ansvarar bland annat för myndighetens lokalförsörjning, nationell kontroll- och analysarbete, ärendefördelning, kontaktcenter, statliga ersättningar och utlandsverksamhet på våra utlandsmyndigheter. Avdelningen har cirka 850 medarbetare stationerade på tio orter i Sverige, och har även personal placerad på ett antal orter runtom i världen.
Om ditt uppdrag
I din roll som chef över lokalförsörjningssektionen präglas arbetet av högt tempo och en stor variation av arbetsuppgifter. Du har nio direkt underställda chefer och drygt 170 medarbetare runt om i Sverige. Majoriteten av cheferna i sektionen finns i Norrköping. Därutöver finns enhetschefer även i Sundbyberg, Göteborg och Malmö. Som chef för sektionen ansvarar du för myndighetens lokalförsörjning och lokalförvaltning, inklusive hyres- och underhållskostnader, för alla administrativa lokaler, förvarslokaler samt kollektiva bostäder för asylsökande.
Du samarbetar och kommunicerar både internt och externt och företräder såväl avdelningen som myndigheten i olika sammanhang. Du utvecklar sektionens verksamhet och säkerställer en effektiv och hållbar organisation med god arbetsmiljö. Du arbetar nära enhetscheferna och tar deras stöd i ditt arbete när du leder och utvecklar sektionen, både i det dagliga och i det långsiktiga perspektivet. Du ser till att det finns förutsättningar för delaktighet, samarbete och för att målen omsätts, realiseras och följs upp. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder myndigheten satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Du har ett övergripande ansvar för medarbetare, budget och arbetsmiljö. Du rapporterar till direktören för NOA och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Vem är du?
Du är handlingskraftig och skapar den förutsägbarhet och trygghet medarbetarna behöver för att ta ansvar och möta förändring. Du involverar dina medarbetare i utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för aktivt medarbetarskap och lärande i vardagen. Du leder i sammanhang där målbilden inte alltid är given från början, utan behöver växa fram. Det ställer krav på att navigera i det oklara och väga olika perspektiv mot varandra. Genom samverkan och förankring säkerställer du att verksamheten utvecklas i linje med de långsiktiga målen. Du är trygg i dig själv, har gott omdöme och mod i beslutsfattandet – samtidigt som du är lyhörd, prestigelös och bygger goda relationer.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
akademisk examen, t.ex. inom bygg eller fastighet, civilingenjör, juridik, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
flerårig aktuell chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, budget och arbetsmiljö
erfarenhet av att leda via andra chefer
erfarenhet av arbete inom lokalförsörjning och lokalförvaltning
erfarenhet av offentlig upphandling
svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
god insikt om den statliga budgetprocessen och svensk statsförvaltning
chefserfarenhet inom offentlig verksamhet
affärs- och entreprenadjuridisk kompetens
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Publiceringsdatum2026-06-25Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetstid: Kontorsarbetstid med möjlighet till avtal om förtroendearbetstid. Placeringsort: Norrköping eller Sundbyberg. Resor inom Sverige ingår i befattningen.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Låter rollen intressant? Varmt välkommen med din ansökan senast den 11 augusti 2026.
I denna rekrytering samarbetar vi med Human Capital. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Henrik Granquist, 070-762 08 18.
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Om rekryteringsprocessen
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Sturegatan 15 (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Henrik Granqvist henrik.granqvist@humancapital.se 070-7620818 Jobbnummer
9979435