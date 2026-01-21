Chef för Dataskyddsenheten
2026-01-21
Är du jurist med erfarenhet av dataskyddslagstiftning och vill ta ansvar för dataskyddsarbetet i en av Europas ledande hälso- och sjukvårdsorganisationer? Vi söker en chef för dataskyddsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset som vill stärka och utveckla det juridiska stödet inom området och bidra till verksamhetens arbete med forskning, innovation och vård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett arbete i en stimulerande miljö med många kontaktytor och samarbete över organisatoriska gränser
att bli en del av en världsledande hälso- och sjukvårdsorganisation som ligger i framkant av medicinsk innovation och forskning
att utveckla det juridiska arbetet inom flera rättsområden, med särskilt fokus på dataskydd.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Dataskyddsenheten vid Stab Juridik består av tre medarbetare i kvalificerade stödfunktioner och specialistroller som tillsammans stödjer sjukhusets olika teman och funktioner. Som chef för dataskyddsenheten har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och stärka det juridiska stödet inom området, med målet att ge Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet ett kvalificerat och verksamhetsnära expertstöd.
Rollen har sitt huvudsakliga fokus på dataskyddslagstiftning, men kan även omfatta andra rättsområden utifrån verksamhetens behov. Du leder och motiverar medarbetare, skapar engagemang och delaktighet samt säkerställer tydliga mandat och förutsättningar för att nå gemensamma mål.
Arbetet innebär många samarbetsytor inom Karolinska Universitetssjukhuset samt i Region Stockholm, och bedrivs i en verksamhet under ständig utveckling där digitalisering och ökade krav på integritet ställer höga krav på juridisk expertis och ledarskap. Du ansvarar för att säkerställa ett konstruktivt, samordnat och rättssäkert samarbete med regionens övriga funktioner inom dataskydd och för att vidareutveckla samarbetet med Karolinska Institutet, med syfte att stödja forskning, utveckling och utbildning ur ett dataskyddsperspektiv.
Läs mer om hur det är att jobba som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
har mycket god förmåga till avancerad rättslig analys och juridisk argumentation
kan bryta ned komplexa juridiska frågeställningar och sätta dem i ett verksamhets- och helhetsperspektiv
är självgående, lösningsorienterad och har hög integritet med förmåga att driva och utveckla juridiskt arbete utifrån verksamhetens behov
har god kommunikativ förmåga och kan bygga förtroendefulla relationer samt samarbeta med olika funktioner och nivåer i organisationen
är flexibel, har gott omdöme och kan hantera flera parallella processer genom att du kan tänka innovativt i komplexa sammanhang.
Det är även viktigt att du delar och agerar utifrån Karolinskas vision "Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag" samt våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Juristexamen (jur. kand. eller juristexamen)
Minst 7 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom området för dataskyddslagstiftning
Erfarenhet från domstol, Regeringskansliet, EU-kommissionen eller advokatverksamhet
Erfarenhet av att arbeta i större organisationer med komplexa beslutsprocesser.
Meriterande:
Erfarenhet av juridiskt arbete inom region- eller kommunal verksamhet
Erfarenhet av ledande eller samordnande roll inom dataskyddsområdet
Erfarenhet av strategiskt arbete och förbättringsinitiativ inom dataskydd
Erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn
Erfarenhet av juridiskt arbete med AI- och informationssäkerhetsfrågor
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
