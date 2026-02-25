Chaufförer till sommarvikariat
2026-02-25
Nu söker vi sommarpersonal med C och CE-körkort som vill vara en del av vårt viktiga arbete.
Som C-chaufför kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära vardagliga arbetsuppgifter kopplade till våra verksamhets och privat kunder inom Norra Bohuslän främst kommunerna Strömstad, Tanum och Munkedal. Anställningen är på heltid under sommarmånaderna.
Som CE-chaufför kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära vardagliga arbetsuppgifter kopplade till våra verksamhets kunder inom Norra Bohuslän främst kommunerna Strömstad, Tanum och Munkedal. Samt fjärrtransporter mellan våra anläggningar i regionen.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som miljöarbetare hämtar du avfall och återvinningsbart material från våra kunder. Arbetsuppgifterna är varierande och sker i högt tempo. Tjänsten innefattar bl.a.:
Utsättning, tömning av container med liftdumperfordon
Utsättning, tömning lastväxlarflak samt fjärrtransporter med bil och släp mellan våra anläggningar i regionen
Hantering av fordonsdator och rapportering av avvikelser
Daglig kontroll av fordonet
Du får ett socialt jobb där du har mycket kontakt med våra kunder, och gör det där lilla extra för att kunden ska bli nöjd.Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har C körkort för våra liftdumperbilar och CE körkort för våra krok/lastväxlarbilar samt krav på giltig YKB-behörighet. Meriterande är kranbehörighete och tidigare erfarenhet av liknande arbete samt kännedom kring det geografiska lokalområdet.
Som person har du förmåga att arbeta självständigt och är ansvarsfull och noggrann i det du gör. Du är även en social person och inte rädd för att prata då kundkontakter sker dagligen.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Allra viktigast är att du, precis som vi, vill jobba säkert - tillsammans.
Om REMONDIS
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Så ansöker du
