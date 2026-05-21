Chaufförer sökes till Martin och servera
2026-05-21
Martin & Servera är Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök. Varje dag levererar vi varor och lösningar till restauranger, hotell, caféer, skolor och andra verksamheter inom foodservice över hela Sverige. Med fokus på kvalitet, service och hållbarhet arbetar vi för att göra det enklare för våra kunder att driva framgångsrika verksamheter.
Hos oss blir du en del av ett företag med stark gemenskap och högt engagemang. Vi värdesätter ansvarstagande, samarbete och ett professionellt bemötande, och tillsammans arbetar vi för att säkerställa trygga och effektiva leveranser till våra kunder varje dag.
Vi söker nu engagerade och ansvarsfulla lastbilschaufförer inom distribution till vårt team. Är du en person som gillar att arbeta självständigt, ge bra service och ha varierande arbetsdagar? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Som chaufför hos oss kommer du att arbeta med distribution och leveranser till företag och kunder enligt planerade rutter. Dina arbetsuppgifter består bland annat av lastning och lossning av gods, dagliga transporter samt att säkerställa att leveranser sker tryggt, effektivt och i tid. Arbetet innebär mycket kundkontakt, vilket gör att vi värdesätter ett professionellt och trevligt bemötande.Profil
Vi söker dig som har C-körkort och giltigt YKB. Har du dessutom CE-körkort ser vi det som meriterande. Tidigare erfarenhet av distributionskörning är också ett plus, men rätt inställning och vilja att arbeta är viktigast.
För att trivas i rollen tror vi att du är en trevlig och social person som tycker om att möta människor och samarbeta med både kunder och kollegor. Du är arbetssam, ansvarstagande och har förmågan att planera och utföra ditt arbete på ett självständigt sätt. Vi värdesätter punktlighet, noggrannhet och ett positivt förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Låter detta intressant? Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett semestervikariat som sträcker sig över sommaren.
Vid frågor kontakta Desire Lindberg Desire@konsultia.se
0705172638
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Idag är industrin mer konkurrensutsatt än någonsin och förändringstakten ställer allt högre krav på kompetensförsörjning och produktion i balans.
Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.
Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
