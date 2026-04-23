Chaufför till specialtransporter
Swedish Rail Material AB / Fordonsförarjobb / Borlänge Visa alla fordonsförarjobb i Borlänge
2026-04-23
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedish Rail Material AB i Borlänge
, Kumla
eller i hela Sverige
**Chaufför sökes till specialtrailer/jumbo/trombon - för dig som gillar när det inte är helt normalt**
Är du en mästare bakom ratten? Tycker du att "vanlig lastbil" låter lite... tråkigt? Perfekt. Då kanske du är vår nästa hjälte på vägarna.
Vi söker en chaufför till vår specialtrailer/jumbo/trombon- och nej, det är inte bara att backa till en ramp och ta en kaffe. Här snackar vi transporter som får folk att stanna, peka och ibland ta fram mobilen.
**Om jobbet:**
Du kommer köra specialtransporter som kräver både skicklighet, tålamod och en gnutta humor. Ena dagen kan du känna dig som en kung av vägen, andra dagen som en Tetris-spelare i verkligheten. Vissa veckor kör du lokalt, andra veckor vet du inte om du är på väg till Sibirien.
**Vi tror att du:**
• Har CE-kort (och gärna nerver av stål)
• Kan backa bättre än din kompis parkerar
• Inte får panik av lite utmaningar
• Jobbar tills det är klart
• Kan köra grävmaskin och hjullastare.
• Gillar frihet under ansvar (och ibland lite svett på pannan)
• Talar och skriver i svenska
• Vet hur en klocka fungerar även när det närmar sig helg
**Bonuspoäng om du:**
• Pratar med din lastbil (vi dömer inte)
• Kan byta en lampa och göra lättare reparationer
• Har en egen "trucker-keps"
• Kan dra en bra historia från vägarna
**Vi erbjuder:**
• Ett jobb som aldrig blir enformigt
• Kollegor som vet skillnaden på vänster och höger (oftast)
• Lastbilar som får andra chaufförer att bli lite avundsjuka
• Kaffet... ja, det är åtminstone varmt
Utgångspunkt: Borlänge eller där vi behöver dig - vägarna väntar!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan innan någon annan hinner före och tar ratten! Vi söker INTE en ratthållare som kör paketbil och VILL prova något nytt.
**Sök nu - vi lovar att det blir en resa att minnas!**Kontakt@swedishrail.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: kontakt@swedishrail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialtransporter". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Rail Material AB
(org.nr 556968-3948)
Rågåker (visa karta
)
781 93 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9873029