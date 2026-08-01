Chaufför/Medarbetare
Västhede, Thomas / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-08-01
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Vi söker en medarbetare till vår grossistfirma som ligger i partihallarna ,Göteborg. Den huvudsakliga arbetsuppgiften blir som chaufför av lätt lastbil med bakgavellift. Vi levererar till kunder inom Göteborg med utkörning dagligen .Det är nödvändigt med erfarenhet av lastning och lossning av den typen av lastbil. I tjänsten ingår också en del lagerarbete så god fysik är ett krav. Vissa arbetsdagar börjar tidigt så att du är morgonpigg är en förutsättning och arbetstiderna innefattar även en del helger. Tjänsten ska tillsättas snarast och rekrytering sker löpande. Välkommen med din ansökan till den angivna mailadressen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: linnegatansblomsterhandel@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare/chaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västhede, Thomas
413 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linnégatans Blomsterhandel Jobbnummer
10017890