Chaufför för blomsterbud
Flower Fresh i Norrtälje AB / Fordonsförarjobb / Norrtälje Visa alla fordonsförarjobb i Norrtälje
2025-10-27
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Är du en glad och engagerad person med en passion för blommor? Flower Fresh och Fröken Knopp, våra två blomsterbutiker i Norrtälje, söker nu en budchaufför för att leverera våra vackra buketter till privatpersoner och företag, samt begravningsblommor till kyrkor och kapell runt om i Roslagen.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
• Du behöver vara tillgängligt för två budrundor per dag, både förmiddag med varierande starttider mellan 09.00 till 11.00 samt eftermiddagar från 15.00. Blombud körs alla vardagar samt varannan lördag.
• Under högtider som till exempel jul, påsk, alla hjärtans dag och mors dag blir det som regel extra många körningar.
• Passen börjar i våra lokaler i centrala Norrtälje med packning och ruttplanering innan du, med vår mindre skåpbil, utför leveranserna i Norrtälje med omnejd.
• Vi ser deltidstjänsten som ett långsiktigt och flexibelt extra-jobb som kan anpassas efter studier eller annan arbete på ca 50%.
• Start omgående.
Vi söker dig som:
• Har en mycket god servicekänsla eftersom blir du vårt ansikte utåt som sprider vår blomsterglädje.
• Har god fysik och är van att köra bil tryggt och säkert. Du har B-körkort (manuell vxl) och är utan anmärkningar i belastningsregistret.
• Har lokalkännedom, är engagerad och glad, lösningsorienterad med en positiv attityd.
• Arbetet utför du själv och därför är det viktigt att du är ansvarstagande i att både planera effektiva rutter med hjälp av Google Maps samt utföra leveranser.
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team och hjälpa oss att sprida glädje genom blommor, välkommen med din ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: thomas@improve-your-art.com Arbetsgivare Flower Fresh i Norrtälje AB
(org.nr 556789-3176)
Billborgsgatan 9 (visa karta
)
761 30 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Butiksägare
Thomas Walldén thomas@improve-your-art.com 0709569706 Jobbnummer
9575641