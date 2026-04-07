Chaufför
Har du tidigare erfarenheter av att köra lastbil och redo för en utmaning i sommar?
I så fall har vi jobbet för dig!!Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Vår kund i Ulricehamn vill förstärka sin verksamhet med ytterligare en chaufför med C-kort nu i sommar.
Vi behöver dig för att med kvalitet och god service arbeta med att köra lastbil för tömning av bland annat glas- och papp återvinning av små kärl i fastigheter. Gärna med lokal kännedom i Ulricehamns kommun.
Insamling av material sker med hjälp av baktömmande lastbil.
Hos vår kund kommer du att ha ett självständigt och varierande arbete och kommer att ingå i en grupp med erfarna och trevliga kollegor.
Ett gott gäng som ställer upp för varandra och sätter laget före jaget.
Uppdraget pågår under sommaren v26-31. Profil
Vi söker dig som trivs att arbeta som chaufför med flertalet kunder per dag.
Vi tror att du somsöker är en ansvarstagande och ambitiös person som är mån om att göra ettnoggrant jobb som du känner dig stolt över.
Du ska vara självgående, flexibel och har ettlösningsfokuserat sinne. Att du har ett bra kundbemötande och har godkänsla för service är viktigt då du är företagets ansikte utåt.
Stor viktkommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska ha tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Du innehar C-kort
Samt YKB och digitalt förarbevis
God svenska i tal och skriftOm tjänsten
Omfattning: Heltid och dagtid
Uppdraget utförs av Boge Kompetens AB.
Lön: fast lön, enligt överenskommelse.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ansökan görs via länken nedan på vår hemsida.Om företaget
Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser lokala företag med kompetent och självgående personal.
Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden.
Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder.
Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.
Vi arbetar med hjärtat! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boge Kompetens AB
523 31 ULRICEHAMN Körkort
