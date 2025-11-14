Channel Manager, Customer Service - Stockholm

Om uppdraget
I rollen som Channel Manager ansvarar du för att kravställa, samordna och följa upp uppdrag inom kundserviceområdet. Du driver förbättringsinitiativ, analyserar resultat och säkerställer att leverantörer och team levererar enligt uppsatta mål och SLA:er.
Arbetet sker i nära samverkan med interna och externa stakeholders och innebär även optimering av processer, analys av data samt framtagande av business case. Rollen är både taktisk och operativ och kräver förmåga att leda andra genom struktur, kommunikation och uppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter

Kravställning, koordinering och uppföljning av uppdrag


Analys och rapportering av resultat, inklusive SLA och scorecard


Processkartläggning och förbättringsarbete inom kundservice


Samarbete med kundserviceteam och externa partners


Framtagande av business case och uppföljning av effekter


Eventuellt kravställning av nya tekniska lösningar (t.ex. chatbot 2.0)

Kravprofil

5-7 års erfarenhet av liknande roll inom kundservice, affär eller processledning

Mycket god förståelse för hur kundserviceverksamheter fungerar och samspelar med försäljning


Erfarenhet av att arbeta med KPI:er, SLA och leverantörsuppföljning


Stark analytisk och kommunikativ förmåga


Flytande svenska och god engelska i tal och skrift


Erfarenhet av processkartläggning och förändringsarbete är meriterande

Plats & omfattning

Plats: Solna (minst 3 dagar/vecka på kontoret, inkl. onsdagar)

Omfattning: Heltid, 40 h/vecka

Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 31 augusti 2026

Möjlighet till förlängning kan finnas

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

