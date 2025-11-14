Channel Manager, Customer Service - Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om uppdraget
I rollen som Channel Manager ansvarar du för att kravställa, samordna och följa upp uppdrag inom kundserviceområdet. Du driver förbättringsinitiativ, analyserar resultat och säkerställer att leverantörer och team levererar enligt uppsatta mål och SLA:er.
Arbetet sker i nära samverkan med interna och externa stakeholders och innebär även optimering av processer, analys av data samt framtagande av business case. Rollen är både taktisk och operativ och kräver förmåga att leda andra genom struktur, kommunikation och uppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter
Kravställning, koordinering och uppföljning av uppdrag
Analys och rapportering av resultat, inklusive SLA och scorecard
Processkartläggning och förbättringsarbete inom kundservice
Samarbete med kundserviceteam och externa partners
Framtagande av business case och uppföljning av effekter
Eventuellt kravställning av nya tekniska lösningar (t.ex. chatbot 2.0)
Kravprofil
5-7 års erfarenhet av liknande roll inom kundservice, affär eller processledning
Mycket god förståelse för hur kundserviceverksamheter fungerar och samspelar med försäljning
Erfarenhet av att arbeta med KPI:er, SLA och leverantörsuppföljning
Stark analytisk och kommunikativ förmåga
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Erfarenhet av processkartläggning och förändringsarbete är meriterande
Plats & omfattning
Plats: Solna (minst 3 dagar/vecka på kontoret, inkl. onsdagar)
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 31 augusti 2026
Möjlighet till förlängning kan finnas
Låter det intressant?
Vänta inte med din ansökan - vi intervjuar löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdatum!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Christopher Sandoval christopher@swaysourcing.com Jobbnummer
9606187