CFO / Ekonomichef till Systemtruckar Sverige AB
Systemtruckar Sverige AB är ett växande bolag inom försäljning, service och uthyrning av truckar och materialhanteringslösningar. Bolaget arbetar med ledande internationella varumärken och har en stark position på den svenska marknaden med fokus på långsiktiga kundrelationer, hög servicegrad och teknisk kompetens.
Systemtruckar ingår i koncernen Ambergate Invest Sverige AB. Ambergate är ett entreprenörsdrivet investeringsbolag som äger och utvecklar bolag inom industri, teknik och specialiserad utrustning. Koncernen består av flera dotterbolag och har en tydlig ambition att fortsätta växa genom både organisk utveckling och förvärv. Förutom Systemtruckar så ingår bolagen Timars, Matek AB och Gigantic Truck & Maskin AB i Ambergate.
CFO/Ekonomichef till växande entreprenörsdriven koncern Systemtruckar & Ambergate Invest Sverige AB
Vill du arbeta nära ägare och ledning i en växande bolagsgrupp där du får kombinera operativt ansvar med strategisk påverkan? Vill du vara med och bygga struktur, skapa lönsam tillväxt och utveckla bolag långsiktigt?
Vi söker nu en affärsdriven CFO / Ekonomichef som vill ta en nyckelroll i både Systemtruckar Sverige AB och moderbolaget Ambergate Invest Sverige AB.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill arbeta nära beslutsfattare, påverka på riktigt och vara med på en fortsatt tillväxtresa. Rollen passar dig som vill ta nästa steg i karriären och på sikt växa med koncernen. Placeringsort är Örebro med viss flexibilitet. Resor inom koncernen förekommer.
Om rollen
Det här är en central nyckelroll där du kombinerar operativt ansvar för ekonomifunktionen i Systemtruckar med strategiskt ansvar för koncernövergripande ekonomi, styrning och utveckling inom Ambergate. Du arbetar nära ägare, VD, ledningsgrupp och styrelse.
Du leder ekonomifunktionen och ansvarar för att utveckla struktur, arbetssätt och rapportering i takt med koncernens fortsatta tillväxt. Rollen innebär även att driva digitaliserings- och effektiviseringsprojekt inom ekonomifunktionen samt att ta fram analyser och ge rådgivning vid framtida strategiska förvärv.
Fokus första 12 månaderna
Förstärka rapportering och KPI-styrning
Förbättra kassaflödeskontroll och likviditetsplanering
Effektivisera bokslutsprocess och intern kontroll
Skapa koncerngemensamma rutiner och strukturer
Bidra till fortsatt expansion och investeringar i utvecklingsprojekt
Huvudsakliga ansvarsområden
Löpande redovisning, bokslut och revision
Månadsrapportering till ledning och styrelse
Budget, prognos och affärsplanering
Resultat-, marginal- och KPI-analys
Likviditetsplanering och kassaflödesstyrning
Samordning av ekonomiarbetet mellan koncernens bolag
Utveckling av processer, intern kontroll och rapportering
Medverkan i förvärv och strukturprojekt vid behov
Vi arbetar bland annat i Pyramid ERP, Microsoft 365, Excel samt Power BI.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en högskole/universitetsexamen och har en gedigen erfarenhet av ledande roller inom ekonomi, controlling, revision eller CFO-funktion. Du är stark inom redovisning, controlling och affärsstyrning, har god systemvana och ett intresse för digitalisering. Du trivs att arbeta i nära samarbete med ledning och beslutsfattare i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar
Du pratar och skriver svenska och engelska flytande samt innehar B-körkort.
Som person är du strukturerad och analytisk med god samarbetsförmåga. Du är självständig, initiativtagande, genomförandestark samt är affärs- och verksamhetsinriktad. Då du fungerar som stöd till organisationen är det viktigt att du är pedagogisk och trygg i din roll.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en nyckelroll med verklig påverkan med nära samarbete med ägare och ledning där du har stor möjlighet att bygga framtidens ekonomifunktion. Du blir en del av en växande koncern med möjlighet att växa med ansvar över tid. För rätt person erbjuder vi marknadsmässiga villkor!
Visst låter det intressant?
Vi samarbetar med Oak Consulting i den här rekryteringen. Frågor och funderingar om tjänsten besvaras av Helena Fiedler på 070-5919033. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 18 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7628059-1963726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
702 30 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
