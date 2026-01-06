CFO/Ekonomichef
Svea KBT & Elly Care är psykologföretagen som jobbar med målet att ge den bästa vårdupplevelsen. Detta gör vi genom duktiga människor med både stort hjärta & hjärna. Efter flera år av tillväxt söker vi nu dig som vill ta ekonomin till nästa nivå och kan ekonomi i sin helhet. Du leder ekonomifunktionen genom ditt team, ser till att allt blir rätt och riktigt medan du bygger arbetssätt som håller när vi växer snabbt.
Vi är en koncern med lite över 100 medarbetare, med stark tillväxt och stora planer. Du hjälper oss att få skärpa i day-to-day-ekonomi, budget, uppföljning och prognos. Du får varje affärsområde att ta blomstra genom bra samarbete med ekonomi och du accelererar ledningen med grymma beslutsunderlag & prognoser som går att lita på. När vi lyckas innebär det att fler människor får hjälp med psykisk ohälsa.
Låter det här som något för dig? Bra, då vill vi bara berätta vad som är viktigt och inte viktigt för oss.
Vi bryr oss inte om:
Var du gick i skolan.
Vilka loggor som står på ditt CV.
Hur många år du har jobbat
Vi bryr oss om:
Din besatthet av detaljer.
Din förmåga att se utmaningar som möjligheter.
Ditt driv av att skapa långsiktigt värde.
Att du gärna misslyckas snabbt och smått och lär dig ännu snabbare.
Men allra viktigast: Vi bryr oss om att du bryr dig!
Vilka vi är
Svea KBT och Elly Care är två av Sveriges snabbast växande psykologföretag. Hos oss jobbar psykologer, läkare och sjuksköterskor som är riktigt skickliga, och ett verksamhetsteam som ser till att allt runt omkring funkar och blir bättre varje vecka. Vi jobbar med terapi, medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, företagshälsovård, utbildningar och handledning.
Vi gillar tempo, ansvar och sunt förnuft. Här hjälper man till där det behövs, oavsett titel. Det blir ibland mycket, men vi är bra på att prioritera och lösa saker tillsammans.
Hur ser en helt vanlig tisdag ut som CFO hos oss?
08.00: Dagen inleds med lägeskoll på kassaflöde, betalningar och avvikelser och tar tag i det som riskerar att bli dyrt om det får ligga eller som riskerar att få missnöje.
10.00: Du leder teamets prioritering och ser till att redovisning, rapportering, moms och bokslut rullar stabilt. Du gör det lätt för andra att göra rätt.
13.00: Tillsammans med affärsområden och chefer och går du igenom budget, utfall och prognos. Du hjälper dem se vad som driver resultatet och vad som behöver justeras nu.
15.00: Dagen avslutas med ledningen. Du kommer med scenarier, rekommendationer och en plan för hur ekonomifunktionen ska skala när koncernen växer.
Vad behöver du vara för person för att älska det här jobbet?
• En person som fångar slarv innan det blir problem, som dubbelkollar siffror och processer och gillar när allt stämmer hela vägen. Du kollar alltid efter mönster för att hitta något som kan förbättras.
• Någon som bygger rutiner som gör att fler kan jobba självständigt. Du förenklar, dokumenterar och skapar arbetssätt som håller när tempot ökar.
• Du leder på riktigt, sätter riktning, fördelar ansvar och tar samtalen som behövs. Du ser till att teamet har rätt förutsättningar och du står längst fram när det blåser.
• Att testa, lära sig och justera saker snabbt är din grej. Du väntar inte på perfekta förutsättningar, utan tar istället fram en första version och gör den bättre.
• Ständigt jobbar du för att ekonomi ska vara en accelerator, men vet också när det behöver bromsas.
• Du bryr dig om personerna som jobbar här och våra kära patienter. En missnöjd patient eller medarbetare är något du tar på allra största allvar.
Vad du får hos oss
Här kliver du in i en koncern som ska växa mycket, där ekonomifunktionen är central och där du får påverka på riktigt. Du jobbar nära ledningen, får stort mandat och ett team som du leder och utvecklar.
Hos oss får du kollegor som tar sitt jobb på allvar, men som är enkla att jobba med. Vi gillar tydlighet, fart och att göra saker ordentligt.
Redo att söka?
