Certifierad VVS-montör sökes
08 rör Installation AB / VVS-jobb / Lidingö Visa alla vvs-jobb i Lidingö
2025-11-10
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 08 rör Installation AB i Lidingö
Vi söker dig som är:
Obehindrad i tal och skrift på svenska
B-körkort
Branschcertifierad
Mediterande: Säkervatten, tal och skrift på andra språk än svenska, Heta arbeten, specialkompetens inom vvs eller bygg.
Vi erbjuder:
Spännande och varierande arbetsuppgifter med chans till eget ansvar
Tjänstebil
Marknadsmässig lön
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra
Vi erbjuder kompensutveckling inom VVS alla delar
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Förmåner:
Företagsevent
Förmånsbil
TjänstebilPubliceringsdatum2025-11-10Erfarenheter
VVS: 2 år (Obligatoriskt)
Licens/certifiering:
B Körkort (Obligatoriskt)
branchcertifiering (Obligatoriskt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@08ror.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 08 rör Installation AB
(org.nr 559341-3155) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mikko Hein mikkoreinehein@gmail.com 08-580 059 01 Jobbnummer
9598060