Certifierad VVS-montör sökes

08 rör Installation AB / VVS-jobb / Lidingö
2025-11-10


Vi söker dig som är:
Obehindrad i tal och skrift på svenska
B-körkort
Branschcertifierad

Mediterande: Säkervatten, tal och skrift på andra språk än svenska, Heta arbeten, specialkompetens inom vvs eller bygg.
Vi erbjuder:
Spännande och varierande arbetsuppgifter med chans till eget ansvar
Tjänstebil
Marknadsmässig lön
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra

Vi erbjuder kompensutveckling inom VVS alla delar
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Förmåner:
Företagsevent
Förmånsbil
Tjänstebil

Publiceringsdatum
2025-11-10

Erfarenheter
VVS: 2 år (Obligatoriskt)

Licens/certifiering:
B Körkort (Obligatoriskt)
branchcertifiering (Obligatoriskt)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@08ror.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
08 rör Installation AB (org.nr 559341-3155)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Mikko Hein
mikkoreinehein@gmail.com
08-580 059 01

Jobbnummer
9598060

