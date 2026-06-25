Celsius söker en Merchandiser till Uppsala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken, skapad av människor som lever ett hälsosamt och aktivt liv. Varumärket lanserades i Sverige 2009 och blev snabbt en stor framgång som förändrade den svenska marknaden för funktionella drycker och energidrycker.
Celsius är helt vegansk, fri från kolhydrater och innehåller endast naturliga smak- och färgämnen. Med fokus på smak, funktion och prestation strävar Celsius efter att ge den perfekta mängden energi, både under träning och i vardagen.
Här erbjuds du en stark kultur som främjar utveckling, ansvarstagande och långsiktiga karriärmöjligheter, med goda förutsättningar att växa tillsammans med både uppdraget och organisationen!
Om rollen
Vi söker nu, på uppdrag av vår kund Celsius, en Merchandiser (plockande säljare) till distriktet Uppsala, Gävle och Västerås.
Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill starta eller vidareutveckla din karriär inom försäljning och retail. Rollen passar särskilt bra för dig som vill växa långsiktigt, här finns goda möjligheter till utveckling, större ansvar och framtida karriärsteg för rätt person.
I rollen är du Celsius ansikte utåt och arbetar aktivt med att stärka och utveckla varumärket ute hos kund. Du ansvarar för ditt distrikt och bygger långsiktiga relationer med butiker genom närvaro, dialog och ett tydligt försäljningsfokus.
Du arbetar självständigt med försäljning och exponering, samtidigt som du samarbetar nära teamet i en kultur som uppmuntrar engagemang, ansvar och personlig utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bygga och utveckla relationer med butikspersonal och beslutsfattare
Presentera kampanjer och föreslå nya exponeringslösningar
Genomföra behovsanalyser och arbeta mot uppsatta budgetmål
Arbeta med varuplock och säkerställa korrekt exponering i butik
Driva och följa upp kampanjer och aktiviteter
Om dig
Rollen passar dig som brinner för försäljning och relationsbyggande. Du trivs i en självständig roll där du får ta eget ansvar och arbeta målinriktat mot tydliga resultat. Du har gärna tidigare erfarenhet, exempelvis inom dagligvaruhandeln, men även du som är i början av din säljkarriär är välkommen att söka.
Vi söker dig som:
Är självgående, engagerad och mål- och resultatinriktad
Har god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med andra
Är trygg, ansvarsfull och har ett starkt servicetänk
Har lätt för att skapa kontakter och bygga långsiktiga relationer
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. Grundläggande kunskaper i engelska är meriterande
Krav för tjänsten:
B-körkort
Boende i Uppsala
Anställning: Konsultuppdrag, provanställning tillämpas
Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Uppsala
Övrigt: I tjänsten ingår bil, mobiltelefon, dator och andra nödvändiga arbetsredskapSå ansöker du
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Celsius med Job&Talent.
Om Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7946675-2071916". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Bergsbrunnagatan 22 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9979802