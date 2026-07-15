Cederkliniken söker sjuksköterskor
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-07-15
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Information om arbetsplatsen
Välkommen till Cederkliniken! Vår arbetsplats präglas av korta beslutsvägar och ett nära ledarskap. Tillsammans strävar våra 40 medarbetare mot målet att konstant förbättra vår verksamhet och ge våra 11000 patienter bästa möjliga vård.
Hos oss arbetar du i nära kontakt med dina kollegor och i en väl utvecklad samverkan inom och mellan de olika yrkeskategorierna på vårdcentralen. Vi arbetar i lokaler särskilt anpassade för våra arbetssätt och flöden med kontorslandskap för sjuksköterskor, sekreterare och läkare.
Vi erbjuder generösa friskvårdförmåner, tillgång till gym på arbetsplatsen och möjlighet till semesterbostäder både i Sverige och Europa. Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral. Hög tillgänglighet för våra patienter är prioriterat vilket innebär att rådgivning via chatt och telefon utgör en stor del av uppdraget. Mottagningsverksamhet, både akut och planerad ingår också. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Utbildning eller erfarenhet inom diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt, etc är meriterande men inget krav. Dina personliga egenskaper
Flexibilitet och samarbete är grunden för att kunna bedriva personcentrerad vård. På Cederkliniken arbetar vi hela tiden med utveckling och vi söker dig som delar vårt intresse att förbättra vården för våra patienter.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Västergatan 5C (visa karta
)
941 62 PITEÅ Arbetsplats
Hälso- & sjukvård, Norrbottens län, Cederkliniken Kontakt
Anna Sundkvist anna.sundkvist@ptj.se Jobbnummer
10003861