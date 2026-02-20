CE-chaufförer till Olsson Åkeri
XR Bolagen AB / Fordonsförarjobb / Skövde Visa alla fordonsförarjobb i Skövde
2026-02-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos XR Bolagen AB i Skövde
, Falköping
, Mariestad
, Lidköping
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Brinner du för att köra lastbil?
Vi på Olssons Åkeri är just nu på jakt efter engagerade och flexibla Lastbilschaufförer som vill vara med och forma framtidens logistiktjänster. Som en del av vårt team spelar du en kritisk roll i att säkerställa att våra kunders gods transporteras effektivt, säkert och i tid.
Om XR Logistik - Olssons Åkeri
Olssons Åkeri är sedan ett par år tillbaka en del av XR-koncernen. Med en flotta av moderna fordon och ett omfattande logistiknätverk är vi en ledande aktör inom transportbranschen. Vår mission är att leverera pålitliga och hållbara transportlösningar som möter våra kunders behov och överträffar deras förväntningar. Vi värdesätter säkerhet, kvalitet och miljöansvar i allt vi gör och strävar efter kontinuerlig förbättring och innovation inom vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Säker och effektiv transport av gods
Lastning och lossning av fordon på ett säkert sätt
Kvalitetskontroll av gods före och efter transport
Upprättande av transportdokumentation och rapportering
Vem är du?
Du är en engagerad lastbilschaufför med ett stort intresse för transport och logistik. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, och kan enkelt navigera dig fram på de svenska vägarna. Vidare kännetecknas du av en hög arbetsmoral, är självgående och har en outtröttlig inställning till att leverera service av hög kvalitet.
För att lyckas i rollen som Lastbilschaufför hos oss ser vi att du:
Har CE-körkort samt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Giltigt ADR är meriterande.
Har erfarenhet av att köra olika typer av lastbilar och transporter
Är punktlig och ansvarsfull
Har god fysik då arbetet kräver lastning och lossning
Är flexibel vad gäller arbetstider och kan hantera oregelbundna arbetstider
Vi erbjuder
En dynamisk och utmanande arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, moderna fordon, och regelbundna fortbildningar för att du som chaufför ska kunna hålla dig uppdaterad med de senaste inom branschen.Så ansöker du
Tjänsterna är två heltidsanställningar med start enligt överenskommelse (inleds med 6 månaders provanställning). Skiftarbete förekommer. En av tjänsterna utgår från Falköping och en från Tibro, men den innebär transporter över hela Sverige. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Transportledning på 0500-445199 eller via e-post: olssons.transport@xr.nu
Skicka din ansökan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7272557-1854444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare XR Bolagen AB
(org.nr 556762-3458), https://xrbolagenab.teamtailor.com
Gruvgatan 4B (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
XR Jobbnummer
9755760