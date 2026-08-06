CE-Chaufförer sökes till Zoom Transport AB
Tillväxt Botkyrka AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-08-06
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, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejlPubliceringsdatum2026-08-06Om företaget
Zoom Transport AB är ett växande transportföretag som arbetar med tunga transporter åt större aktörer inom logistik och transportbranschen. Företaget bygger sin verksamhet på tillgänglighet, ansvarstagande och långsiktiga kundrelationer.
Nu söker vi fler CE-chaufförer som vill bli en del av ett stabilt team med utgångspunkt i Södertäljeområdet.
Du kommer att arbeta i en verksamhet med korta beslutsvägar där man får stort förtroende och mycket eget ansvar i det dagliga arbetet.
Som CE-chaufför kommer du bland annat:
Köra fjärrtransporter över längre sträckor
Planera och genomföra körningar självständigt
Ansvara för fordon och last under dina körningar
Ha kontakt med kunder och samarbetspartners vid leveranser
Vi söker dig som:
Är trygg i chaufförsrollen och trivs med ett självständigt arbete där du får ta stort eget ansvar. Du gillar att vara ute på vägarna och är van att planera och genomföra dina körningar på egen hand.
Du är punktlig, ansvarstagande och ser till att jobbet blir gjort utan att någon behöver detaljstyra varje moment. Kvalifikationer
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
God vana av tung lastbil
Meriterande om du:
Har erfarenhet av fjärrkörning
Har tidigare erfarenhet inom transport och logistik
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Moderna och välutrustade lastbilar
Trygg anställning med schyssta villkor
Ett stabilt team och korta beslutsvägar
Ett arbete med mycket eget ansvarÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Heltid Placering: Botkyrka Anställningsform: Tillsvidareanställning
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7813006-2032937". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
10024070