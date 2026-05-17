CE-chaufförer sökes för linkkörning (25 meter)
Vi söker nu erfarna CE-chaufförer för linkkörning med 25-meters ekipage. Vi kör fjärrtransporter i Sverige, Danmark och Norge. Företaget växer och vi söker dig som kan börja snarast.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att köra link och trailer, eller annan likvärdig erfarenhet. Vi lägger tid på att lära dig hur allt fungerar och hur våra linkekipage används, men detta är inte ett nybörjarekipage.
Denna tjänst är fjärr vilket innebär att man ligger ute i lastbilen söndag/Måndag till Fredag.Publiceringsdatum2026-05-17Dina arbetsuppgifter
Köra link och trailer, 25 meter
Lasta och lossa gods
Följa gällande kör- och vilotider
Leverera gods säkert, effektivt och professionelltKvalifikationer
CE-körkort
YKB
ADR
Digitalt färdskrivarkort
Erfarenhet av link/trailer
Anställning
Heltid
Start omgående eller enligt överenskommelse
Stationering i Helsingborg/Göteborg/Eskilstuna
konkurrenskraftig lönSå ansöker du
Skicka ditt CV till:info.mdetransport@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
