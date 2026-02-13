CE-chaufförer Hjo
2026-02-13
Chaufförer sökes i Hjo! Tommy Nordbergh Åkeri söker erfarna chaufförer med god servicekänsla. Värdesätter du precis som vi en arbetsplats som präglas av bra teamwork och stort eget ansvar? Då kanske du också är en Tommy!
Arbetsuppgifterna:
• Lots
• Fjärr chaufför
• Lossning och lastning av livsmedel
• Lossning och lastning av kylda/frysta varor
Krav för anställning
• Giltigt CE-körkort, truckkort, YKB, förarkort
• God vana vid att backa med släp
• Erfarenhet av tempererat gods
• Vana vid lastning och lossning
• Två -fyra års erfarenhet i yrket/ Fullgjord praktik på Tommy Nordbergh
• Mycket goda kunskaper i svenska alternativt engelska i både tal och skrift
För att passa in i vårt team tror vi att du är:
• Flexibel och ha ansvarskänsla
• Duktig på att hantera olika typer av människor
• Ordentlig och varsam med fordon och arbetsredskap
Vi erbjuder Dig:
• Nya och moderna fordon som arbetsplats
• Avtalsenlig lön, enligt Transport
• Anställning visstid och tillsvidare. Provanställning tillämpas
Märk ansökan med "HJO 2026"
Frågor gällande tjänsten, kontakta Magnus Grimmevid. 0709258919
CV och personligt brev skicka till johan.nyman@tnordbergh.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: personal@tnordbergh.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tommy Nordbergh Åkeri AB
(org.nr 556250-4695)
Industrigatan 24 (visa karta
)
544 50 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9741300