CE-chaufför sökes till Landskrona

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Landskrona
2026-06-18


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CE‐chaufför sökes till Landskrona
Är du CE‐chaufför och söker ett långsiktigt arbete i Landskrona med omnejd? Hos oss får du arbeta i en verksamhet där yrkesstolthet, ordning och respekt för föraren är självklara delar av vardagen.
Om rollen
Tjänsten innebär körning av tempererade transporter, främst livsmedel, med fasta eller varierande körningar beroende på upplägg. Du är en viktig del i logistikkedjan och representerar företaget ute hos kund.

Publiceringsdatum
2026-06-18

Arbetsuppgifter
CE‐körningar med släp
Hantering av kylda och frysta varor
Lastning, lossning och kontroll av gods
Säker och ekonomisk körning
Enklare administration kopplat till transport

Profil
Du är pålitlig och punktlig
Du arbetar strukturerat och tar ansvar
Du har ett professionellt bemötande

Formella krav
CE‐körkort
YKB i giltigt skick
Digitalt förarkort
Truckkort

Hos oss får du
Kollektivavtal och schyssta villkor
Stabil arbetsgivare med tydliga rutiner
En arbetsmiljö där föraren står i centrum

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Landskorna (visa karta)
261 29  LANDSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
Rekrytering
Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

Jobbnummer
9969342

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