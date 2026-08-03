CE-Chaufför
Auxante AB / Fordonsförarjobb / Strängnäs Visa alla fordonsförarjobb i Strängnäs
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Strängnäs
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Erfaren CE-chaufför sökes – stabil heltidstjänst med varierad vardag
Vill du ha ett arbete där du får ta ansvar, köra moderna ekipage och vara en viktig del av ett välfungerande logistikflöde? Nu söker vi en driven och pålitlig CE-chaufför till en heltidstjänst med varierande arbetsuppgifter.Arbetsuppgifter
I rollen som chaufför kommer du att ha en central funktion i verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Strängnäs - Årsta
Lastning och lossning av gods
Leverans till kund med hög servicekänsla
Truckkörning
Backning med lastbil och släp
Distribution samt terminaltransporter mellan fasta punkter
Här får du ett arbete med både frihet och ansvar – perfekt för dig som trivs bakom ratten och gillar ett högt tempo.Profil
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren förare med en stark känsla för ansvar och säkerhet. Du är självgående, lösningsorienterad och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik.
Du är:
Ansvarsfull, punktlig och pålitlig
Självständig och initiativtagande
Noggrann och säkerhetsmedveten
Flexibel och stresstålig
Bekväm med att arbeta i ett högt tempo
Du känner dig trygg bakom ratten och har god vana av att hantera tyngre fordon i olika miljöer.
Kvalifikationer (krav)
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A1–A4 samt B1–B4
Trygghet i att köra bil och släp
Erfarenhet av att köra dubbelplan
God vana av säker och effektiv backning med släp
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysisk förmåga (då viss manuell hantering förekommer)
Hög ansvarskänsla och noggrannhetOm företaget
Vi är ett växande transportföretag med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Vår fordonsflotta består av moderna och välskötta lastbilar, de flesta inte äldre än tre år, och vi kör huvudsakligen inom Stockholm och Mälardalen.
Hos oss arbetar engagerade chaufförer och logistikspecialister som tillsammans säkerställer effektiva och pålitliga transporter för några av Sveriges ledande kunder inom livsmedel och industri.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats där man trivs, utvecklas och är en viktig del av helheten varje dag.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service och installationsyrken, födde idén om ett företag med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i SverigeÖppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), https://www.auxante.se/
Hallvägen 8 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Auxante Kontakt
Hakan Tirpan hakantirpan@auxante.se Jobbnummer
10019219