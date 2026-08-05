CE-chaufför - Extra vid behov
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Katrineholm Visa alla fordonsförarjobb i Katrineholm
2026-08-05
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu CE-chaufförer för extrajobb vid behov, där du snabbt kan hoppa in när verksamheten kräver det.
Uppdraget är kopplat till transport av prefabricerade bygg- och betongelement och passar dig som är pensionär eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Här värderar vi engagemang, ansvarstagande och vilja att få saker gjorda högre än antal år i rollen. Du tar ägarskap, kliver fram när det behövs och ser till att leveranser håller – även när förutsättningarna ändras. Du är en person som kollegor litar på, får saker att hända, håller tider och har god kommunikation.
Om uppdraget
Extra körningar vid behov, kan komma med kort varsel
Transporter inom bygg- och industrimiljö
Uppdrag kopplade till leveranser av större byggkomponenter
Ett extrajobb för dig som är tillgänglig och trygg i yrkesrollen
DETTA SÖKER VI
Du som är pensionär och vill fortsätta köra vid behov
Du som har annan huvudsaklig sysselsättning och kan vara tillgänglig med kort varsel
Du är lugn, lösningsorienterad och van att hantera tunga och skrymmande laster
Du uppskattar tydliga uppdrag och att vara den som kliver in när det behövs
Håller tider och är kommunikativPubliceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Giltigt förarkort
Meriterande
Meriterande om man kört Bygelekpiage eller Hammarlift
Erfarenhet av bygg- eller industrirelaterade transporter
Språk
Svenska och/eller engelska
Erfarenhet väger tungt här.
Du är den man ringer när leveransen måste iväg – och du levererar.
Som en del av vår process tar vi ut belastningsregister på våra kandidater.
Låter det intressant? Sök redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vingåkersvägen 75 (visa karta
)
641 51 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10023011