CE chaufför till varierat arbete
Norrland Express AB / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2026-02-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Sundsvall
, Stockholm
, Göteborg
CE chaufför som vill ha varierade Arbetsuppgifter och dagar.
Norrland Express är Norrlands största flyttfirma.
Vårt uppdrag är att göra våra kunders flyttupplevelser så trygga och smidiga som möjligt, samt vara en bra och hållbar arbetsplats för vår personal.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av:
Tillsammans med kollega köra lastbil med släp i Umeå och/eller hela Sverige.
Packa bohag
Hantera arbetsflöden och kommunicera i vårt gemensamma kundsystem via app i telefonen.
Emballera bohag
Stuva bohag i lastbil/ släp
Transportera bohag
Lastar & lossar bohag
Nära kundkontakt
Fordonsvård
Hantering av bohagsmagasinering
På fältet är du vårt ansikte utåt. Du har en nära kundkontakt och ansvarar för att kundernas bohag förflyttas tryggt och säkert. Det är därför viktigt att du är ordningsam och serviceinriktad.
Arbetet är varierande. Du kör lastbil, packar bohag, monterar möbler och hyllor, har kundkontakt, lastar och lossar bohag, körning i bostadsområden - vilket ibland är lite trixig körning osv. Du bör därför tycka att variation och problemlösning är roligt.
Vi arbetar oftast i lag, två och två eller fler. Därför är det viktigt att du kan samarbeta.
Norrland Express arbetar med hela Sverige som arbetsfält, vilket innebär att du ofta sover i lastbilen under 1-3 nätter tillsammans med en kollega. Norrland Express har även lokala uppdrag i Umeå med omnejd.
Hos oss på Norrland Express får du struktur, kollektivavtal och ett härlig arbetslag.
Omfattning:
Publiceringsdatum2026-02-03
Välkommen med din ansökan till Linus@norrflytt.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: linus@norrflytt.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrland Express AB
(org.nr 556865-9881), https://norrflytt.se/kontakt/jobba-hos-oss/
Kontaktvägen 7 (visa karta
901 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9719452