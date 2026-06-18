CE Chaufför i Skara
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Skara Visa alla fordonsförarjobb i Skara
2026-06-18
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Är du en erfaren CE-förare som söker nästa steg i karriären i Skara med omnejd?
Om Rollen
Rollen som distributionsförare i Skara innebär ett omväxlande och självständigt arbete där du ansvarar för säker och punktlig leverans till våra kunder. Du representerar företaget ute på vägarna och bidrar till att skapa goda kundrelationer genom pålitlighet och bra service. Du planerar dina körningar, hanterar godset noggrant och arbetar i nära kontakt med både kollegor och transportledning. Hos oss får du en vardag som präglas av ansvar, frihet och gemenskap. Vi tror på långsiktighet och vill att du ska känna dig som en viktig del av vårt team från första dagen.
Vi söker dig som: • Har giltigt CE-körkort • Har digitalt förarkort och godkänd färdskrivare • Har giltigt YKB • Talar och skriver svenska obehindrat • Har ADR-intyg för transport av farligt gods • Har truckkort och erfarenhet av palltruck • Har minst 1 års erfarenhet av yrkestrafik • Är noggrann, punktlig och skötsamÖvrigt
Vi erbjuder dig: • Kollektivavtal via Transports åkeri • Trygg och stabil anställning med rullande schema • God arbetsmiljö och trevliga kollegor • Ett företag som satsar på sina medarbetare • Långsiktiga möjligheter för rätt personPubliceringsdatum2026-06-18Övrig information
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se
. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Skara (visa karta
)
532 96 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969362