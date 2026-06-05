CE chaufför, extrajobb Sundsvall
Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Sundsvall Visa alla fordonsförarjobb i Sundsvall
2026-06-05
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Välkommen att söka tjänsten som fjärrbilsförare till vår avdelning i Sundsvall
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 100 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.
Till den här tjänsten söker vi en noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför till vår avdelning i Sundsvall.
Arbetstiden är förlagd dagtid/kväll/natt.
Fordon som används: Lastbil med dolly/trailer.
Krav för tjänsten är: CE, YKB
ADR grund är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: sundsvall@sundsvalls-express.se Arbetsgivare Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag
(org.nr 556236-8729)
Södra Förmansvägen 9 (visa karta
)
850 10 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå AB Jobbnummer
9950131