Ce, C Chaufförer i Sommar.
Flextrans Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Falköping Visa alla fordonsförarjobb i Falköping
2026-04-28
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flextrans Bemanning AB i Falköping
, Jönköping
, Mariestad
, Gislaved
, Eksjö
eller i hela Sverige
Just nu söker vi
CE-chaufför åt en av våra uppdragsgivare till sommaren.
Tjänsterna utgår ifrån Jönköping, Nässjö, Falköping, och Värnamo Skillingaryd. Det är varierande körningar allt från parti till containerkörning och terminalkörning. Arbetstiderna är varierande men det är måndag-fredag.
Hör gärna av dig och berätta vad du har kört eller vad som passar dig så har vi en bra början.
Period från:
Jönköping v27-32
Falköping v23-34
Värnamo v23-34
Skilligaryd v30-34
Nässjö v27-32
kan även starta tidigare
Finns stora möjligheter att jobba kvar hos oss eller hos kunden du är hos.
För att söka tjänsten är det meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet och erfarenhet av ex container och pallgods, men inte ett krav. Vi värdesätter att du är flexibel och gör det där lilla extra hos våra uppdragsgivare och alltid är intresserad av att utvecklas och lära dig nya saker. Du uppskattar att arbeta i ett företag där din insats är betydelsefull och viktig, varje dag.
Självklart finns det tid för upplärning.
Hör gärna av dig på mail om du har frågor.Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
CE-behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
Digitalt förarkort
Du behärskar svenska språket väl både i tal och skrift
Vi erbjuder:
Anställningsform: provanställning
Anställningens omfattning: 100%
Tillträde: Omgående
Löneform: Enligt kollektivavtal
Ort: Jönköping, Falköping, Nässjö, Värnamo, Skillingaryd.
För mer information om tjänsten kontakta Fredrik Lundgren, 0709-555493, fredrik.lundgren@flextrans.se
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flextrans Bemanning AB
(org.nr 559147-0249)
Enerigatan 11 (visa karta
)
521 36 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9881346