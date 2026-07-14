CE - Chauför Halvtid

LTB Logistic AB / Fordonsförarjobb / Bjuv
2026-07-14


Visa alla fordonsförarjobb i Bjuv, Åstorp, Helsingborg, Klippan, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos LTB Logistic AB i Bjuv, Laholm, Markaryd eller i hela Sverige

CE-Chaufför sökes till LTB Logistic AB – Deltid (Landskrona)
Vill du komplettera din nuvarande tjänst eller söker ett deltidsjobb med fasta arbetstider? Då kan detta vara tjänsten för dig!
LTB Logistic AB söker nu en CE-chaufför för ett återkommande transportuppdrag i Landskrona.

Publiceringsdatum
2026-07-14

Om tjänsten
Du kommer att köra trailers mellan terminaler i Landskrona och Helsingborg (Ättekulla industriområde). Arbetet består av trailerskiften där du levererar lastade trailers och tar med tomma trailers tillbaka.
Arbetstid: Måndag–fredag, kl. 16.00–19.30
Omfattning: Cirka 3,5 timmar per dag
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Landskrona

Vi söker dig som:
Har CE-körkort
Har giltigt YKB
Har giltigt digitalt förarkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Är ansvarstagande, punktlig och har ett högt säkerhetstänk

Det är meriterande om du har erfarenhet av trailerskiften och ADR-utbildning, men det är inget krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: Robin@ltblogistic.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
LTB Logistic AB (org.nr 559326-0937), https://www.ltblogistic.se/
Bruksgatan 4 (visa karta)
267 75  EKEBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10002669

Prenumerera på jobb från LTB Logistic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos LTB Logistic AB: