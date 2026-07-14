CE - Chauför Halvtid
LTB Logistic AB / Fordonsförarjobb / Bjuv Visa alla fordonsförarjobb i Bjuv
2026-07-14
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LTB Logistic AB i Bjuv
, Laholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
CE-Chaufför sökes till LTB Logistic AB – Deltid (Landskrona)
Vill du komplettera din nuvarande tjänst eller söker ett deltidsjobb med fasta arbetstider? Då kan detta vara tjänsten för dig!
LTB Logistic AB söker nu en CE-chaufför för ett återkommande transportuppdrag i Landskrona.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Du kommer att köra trailers mellan terminaler i Landskrona och Helsingborg (Ättekulla industriområde). Arbetet består av trailerskiften där du levererar lastade trailers och tar med tomma trailers tillbaka.
Arbetstid: Måndag–fredag, kl. 16.00–19.30
Omfattning: Cirka 3,5 timmar per dag
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Landskrona
Vi söker dig som:
Har CE-körkort
Har giltigt YKB
Har giltigt digitalt förarkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Är ansvarstagande, punktlig och har ett högt säkerhetstänk
Det är meriterande om du har erfarenhet av trailerskiften och ADR-utbildning, men det är inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: Robin@ltblogistic.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare LTB Logistic AB
(org.nr 559326-0937), https://www.ltblogistic.se/
Bruksgatan 4 (visa karta
)
267 75 EKEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10002669