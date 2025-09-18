Category Manager
2025-09-18
Sund Birsta AB är en världsledande leverantör av maskiner, hanteringssystem, reservdelar, service och ingenjörstjänster till stålindustrin. Vi har huvudkontor i Sundsvall och global närvaro via kontor i USA, Kina och Indien. Sund Birsta är en del av Danieli Group som är ett väletablerat och världsledande bolag inom branschen som levererar kompletta stål och valsverk, från ugn till utlastning av färdigt stål. Läs mer på: www.danieli.com
Inköpsavdelningen ska skapa och utveckla ett globalt konkurrenskraftigt leverantörsnätverk för att bidra till bolagets marknadsledande position med hänsyn till kvalitet, leveransförmåga och pris.
Vi söker en driven och erfaren Category Manager som vill vara med och skapa, samt utveckla ett globalt konkurrenskraftigt leverantörsnätverk. Du kommer att spela en nyckelroll i att stötta bolagets inköpsstrategi samt lönsamhet med fokus på innovation, kvalitet, leveransförmåga och pris. Internationella affärsresor förekommer frekvent och du beräknas resa inom ramen för ditt uppdrag upp till ca 45 dagar per år.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och utveckla leverantörsrelationerna
Arbeta med leverantörernas prestanda och utveckling
Säkerställa efterlevnad av Sund Birstas leverantörskrav
Hitta och driva kostnadsreduceringsmöjligheter
Utföra leverantörsscouting, urval och kvalificering
Förhandla ramavtal samt priser och villkor
Driva processen från förfrågan, offertanalyser till färdigt avtal.
Make/buy-analys
Planera och exekvera inköpsprojekt
Bidra i inköps- och produktionsrelaterade frågor i utvecklingsprojekt
Rollen kräver hög grad av självständighet och eget initiativ med kontaktytor krossfunktionellt genom hela organisationen. En utmaning i vardagen är flera parallella aktiviteter som kräver fokus från flera olika intressenter både internt och externt, vilket förutsätter att du har förmåga att samarbeta och lösa komplexa problem. Du behöver även ha god affärsmässig förståelse och vara kommersiellt driven med ett strategiskt förhållningssätt.
Förutsättningar för tjänsten är att du har:
Eftergymnasial utbildning, gärna inom företagsekonomi eller teknik, alternativt motsvarande yrkeslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete i liknande befattningar, inklusive erfarenhet av leverantörsrelationer
Välutvecklad förståelse för ritningsunderlag och förmåga att applicera det i leverantörsurval
Goda kunskaper i det svenska och engelska språket, både tal och skrift.
God förståelse för strukturen i affärssystem
Grundläggande kunskaper inom Microsoft Office-paket med fördjupad kunskap i Excel
Körkort, behörighet B
Det är meriterande om du har:
Inköpsutbildning som exempelvis SILF cert eller liknande
Marknadskännedom inom kontraktstillverkning av mekaniska produkter
Vi erbjuder en dynamisk och internationell arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla våra inköpsstrategier. Dessutom erbjuder vi konkurrenskraftig lön och förmåner.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: Career@sundbirsta.com Arbetsgivarens referens
856 33 SUNDSVALL Kontakt
Inköpschef
Peter Bingman peter.bingman@sundbirsta.com 070-345 05 15 Jobbnummer
