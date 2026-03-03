Category Analyst till Celsius
2026-03-03
Dina arbetsuppgifter
Vill du sätta din prägel på en av marknadens mest expansiva kategorier? Vi söker en analytisk stjärna som navigerar i stora datamängder för att hitta nästa stora tillväxtmöjlighet. Som Category Analyst hos Celsius är du bryggan mellan insikt och handling. Du älskar data, men drivs ännu mer av att se dina rekommendationer bli till verklighet i butikshyllan.
I rollen identifierar du dolda möjligheter och omvandlar dem till innovativa initiativ och framtida kategoristrategier. Genom att kommersialisera fakta skapar du fängslande "category stories" som får både säljteam och inköpare att agera. Som strategisk rådgivare till våra nyckelkunder utvecklar du de planer som formar framtidens dryckesmarknad.
Du blir en del av ett tajt nordiskt team med stark koppling till vår internationella organisation i Dublin. Här arbetar du i en högpresterande miljö med korta beslutsvägar, stor påverkan och fantastiska utvecklingsmöjligheter. Du rapporterar till vår Commercial Director Nordics och får en nyckelroll i ett bolag där tempot är högt och visionerna ännu högre.
Redo för nästa steg? Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande. Rekryteringen sker via Randstad. Vid frågor, kontakta gärna Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
eller Jeanette Walters på jeanette.walters@randstad.se
. För anställning hos Celsius krävs en godkänd bakgrundskontroll via Verifiera.
Ansvarsområden
Analyserar data från NielsenIQ, Circana, AXA och kundspecifik data för att förstå hyllutrymme, prissättning och kampanjeffekt.
Identifierar affärsmöjligheter baserat på insikter från olika datakällor och omvandlar dessa till innovativa initiativ tillsammans med våra kunder.
Skapar "category stories" som inspirerar både interna säljteam och externa inköpare genom att kommersialisera fakta och skapa slagkraftiga försäljningsverktyg.
Bygger starka relationer och fungerar som rådgivare till Category Managers hos våra strategiska kunder för att gemensamt bygga framtida kategoristrategier och planer.
Driver projekt från start till mål - du förväntas analysera, presentera, testa, implementera och följa upp arbetet både internt och externt.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat analysarbete, inom FMCG eller dryckesbranschen.
Goda kunskaper i NielsenIQ, Circana, AXA och konsumentpaneler samt vana av att strukturera stora datamängder.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, statistik, nationalekonomi eller liknande.
Flytande kunskaper i både svenska och engelska
Förmåga att identifiera, utveckla och implementera nödvändiga processer som direkt bidrar till förbättrade försäljningsresultat.
Som person är du en "kommersiell storyteller" som trivs i en matrisorganisation. Du är proaktiv, strukturerad och har ett starkt affärsmannaskap - du förstår hur dina planer och rekommendationer påverkar resultatet för både oss och återförsäljaren.Om företaget
Celsius Sweden AB
Celsius grundades i USA 2004. Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken för aktiva människor i Norden och världen. Den lanserades för första gången i Sverige 2009 - vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin funktionella drycker och energidrycker med stor framgång på dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym. Celsius är, och har alltid varit helt vegansk och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. Celsius innehåller sju olika vitaminer och därtill grönt te, ingefära, guarana och koffein. Celsius finns idag i över 25 länder, har över 1000 anställda globalt varav ca 70 st i Sverige. Ersättning
