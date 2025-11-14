CAM-beredare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Ale Visa alla maskiningenjörsjobb i Ale
2025-11-14
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Ale
, Lerum
, Trollhättan
, Kungälv
, Partille
eller i hela Sverige
Som CAMberedare kommer du att:
Följa produkten från start till mål, tillsammans med teknik och tillverkning.
Utvärdera och optimera processer för att nå högsta kvalitet.
Utföra ritningsläsning, specifikt av mekaniska- och tillverkningsritningar.
Arbeta med CAD/CAM-programmen Autodesk Inventor och Mastercam.
Delta i projektarbete och kontinuerligt bidra till vårt förbättringsarbete.
Utföra NC-beredningar och validering av NC-data.
Skapa kvalitetsdokument och produktionsunderlag enligt kundkrav.
Delta i utvecklingen av vår tekniska kompetens och systemstöd.
Kvalitetssäkra våra processer och produkter.
Du kommer också vara en viktig supportfunktion för produktionen, där du bidrar med tekniska lösningar och hjälper till att förbättra och implementera nya processer och teknologier.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av CAM-programmering och NC-beredning.
Har teknisk utbildning och ett stort intresse för utveckling.
Är självgående och lösningsorienterad, med vana att driva arbetet framåt mot uppsatta tidsplaner.
Har kunskap i Monitor, Mastercam, Inventor och skärteknik.
Har erfarenhet av kvalitetssäkring av detaljer och processer genom FMEA och PPAP (meriterande).
Kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift på både svenska och engelska.
Är nyfiken, och vill ständigt utvecklas både professionellt och personligt.
Har en stark vilja att bidra till ett företag i tillväxt och har förmåga att bygga och underhålla kundrelationer.
Är du den vi söker?
Om du är en noggrann, kvalitetsmedveten och engagerad person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö, är detta platsen för dig.
Ansök nu - intervjuer sker löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Johan johan.salinder@wrkfrc.se 0768377177 Jobbnummer
9604990