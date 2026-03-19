CAM/CAD Specialist
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker med fokus på CAD/CAM hos oss blir du en nyckelperson i vårt produktionstekniska team. Din huvudsakliga uppgift är att utveckla och optimera våra bearbetningsprocesser genom avancerad CAD/CAM-programmering.
Du arbetar nära produktionen och säkerställer att våra maskiner körs med effektiva, stabila och kvalitativa program.
I rollen kommer du bland annat att:
• Programmera och optimera bearbetningsprogram i CAD/CAM-miljö (vi använder oss utav EdgeCam)
* Ta fram och utveckla bearbetningsstrategier för våra CNC-maskiner
* Arbeta med CAD-modeller, ritningsunderlag och teknisk beredning
* Ta fram fixturer, verktygsupplägg och produktionsunderlag
* Optimera cykeltider, kvalitet och stabilitet i bearbetningsprocesser
* Stötta operatörer och produktion med teknisk kompetens inom CAM-programmering
* Bidra till utveckling och förbättring av våra processer inom maskinbearbetning (styrsystemen i våra maskiner är Siemens och Heidenhain) Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och trivs i en roll där CAD/CAM-programmering står i centrum. Du ska kunna läsa och skriva på Svenska.
Vi tror att du har:
• Dokumenterad erfarenhet av CAD/CAM-programmering för CNC-bearbetning
* God förståelse för skärande bearbetning och verktygsstrategier
* Erfarenhet av att arbeta med CAD-modeller och tekniska ritningar
* Verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från industrin
* Förmåga att analysera och optimera bearbetningsprocesser
* God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Som person är du tekniskt driven, noggrann och analytisk. Du tycker om att fördjupa dig i programmering och hitta smartare sätt att bearbeta detaljer.
Du tar ansvar för dina lösningar, arbetar strukturerat och trivs i samarbetet mellan teknik och produktion. Din nyfikenhet och vilja att förbättra gör att du ständigt utvecklar både processer och arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vilka är vi?
Wenmec är ett väletablerat verkstadsföretag som tillverkar kompletta systemleveranser. Vi är inne i en spännande expansionsfas och söker nu fler duktiga medarbetare som vill följa med oss på vår tillväxtresa.
Vår produktion är kundorderstyrd med fokus på miljö, säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktighet. Som systemleverantör tar vi ansvar för hela kedjan - från produktion till leverans.
Wenmec's huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Kil. Wenmec har även tillverkning i Laxå samt i Kina via företagets dotterbolag. Totalt är Wenmec-gruppen idag ca 120 medarbetare. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Företaget är anslutet till kollektivavtal, vi erbjuder företagshälsovård, friskvårdsbidrag och regelbundna personalaktiviteter.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till personal@wenmec.se
För frågor om tjänsten, kontakta produktionsteknisk chef Peter Oskarsson på 0554 - 68 97 69. För frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-ansvarig Veronica Huatorpet veronica.huatorpet@wenmec.se
eller 0554-65 05 51.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: personal@wenmec.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wenmec AB
https://wenmec.se/
