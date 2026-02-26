Caliente söker erfaren servitris/servitör

Tapas Bar Enköping AB / Servitörsjobb / Enköping
2026-02-26


Publiceringsdatum
2026-02-26

Om företaget
Caliente - en smak av Spanien i Sverige
Caliente Tapas Bar är en etablerad restaurangkedja med flera enheter runt om i Sverige. Vi har tagit den autentiska spanska tapas-kulturen till svenska städer och erbjuder en varm, social och inbjudande miljö där gäster samlas för att dela smakrika rätter. Hos oss står kvalitet, gemenskap och härlig stämning i centrum. Vi kombinerar klassiska spanska influenser med kreativ matlagning samt ett brett utbud av vin, sangria och cocktails - perfekt för både vardag och fest.
Vi söker en erfaren servitris/servitör
Vi vill att du:
Har tidigare erfarenhet av servering inom restaurang

Är serviceinriktad, social och har ett genuint intresse för gästens upplevelse

Är stresstålig och trivs i ett högt tempo

Har god samarbetsförmåga och bidrar med positiv energi

Har kassavana (meriterande)

Kan arbeta kvällar och helger

Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat och dryck

Ge gäster professionell och personlig service

Säkerställa att restaurangen håller hög standard och trivsam miljö

Hantera kassa och betalningar

Bidra till en härlig och välkomnande atmosfär

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
löpande
E-post: enkoping@caliente.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitris/servitör".

Arbetsgivare
Tapas Bar Enköping AB (org.nr 559116-6623)
Torggatan 24 (visa karta)
745 31  ENKÖPING

Jobbnummer
9765340

