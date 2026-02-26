Caliente söker erfaren servitris/servitör
2026-02-26
Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Caliente - en smak av Spanien i Sverige
Caliente Tapas Bar är en etablerad restaurangkedja med flera enheter runt om i Sverige. Vi har tagit den autentiska spanska tapas-kulturen till svenska städer och erbjuder en varm, social och inbjudande miljö där gäster samlas för att dela smakrika rätter. Hos oss står kvalitet, gemenskap och härlig stämning i centrum. Vi kombinerar klassiska spanska influenser med kreativ matlagning samt ett brett utbud av vin, sangria och cocktails - perfekt för både vardag och fest.
Vi söker en erfaren servitris/servitör
Vi vill att du:
Har tidigare erfarenhet av servering inom restaurang
Är serviceinriktad, social och har ett genuint intresse för gästens upplevelse
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga och bidrar med positiv energi
Har kassavana (meriterande)
Kan arbeta kvällar och helgerDina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat och dryck
Ge gäster professionell och personlig service
Säkerställa att restaurangen håller hög standard och trivsam miljö
Hantera kassa och betalningar
Bidra till en härlig och välkomnande atmosfär Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
löpande
E-post: enkoping@caliente.se Arbetsgivarens referens
