Cafébiträde (tim vik) till träffpunkter, Solna stad
Vill du vara med och skapa platser där människor möts, trivs och känner gemenskap?
På våra träffpunkter är caféverksamheten en viktig del av helheten - en varm och välkomnande mötesplats där samtalen flödar och människor i olika åldrar får en meningsfull stund i vardagen.
Nu söker vi engagerade timanställda cafébiträden som vill bidra till att våra träffpunkter fortsätter vara levande, trygga och inkluderande miljöer.Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Den förebyggande verksamheten erbjuder seniorer i Solna ett brett utbud av sociala och fysiska aktiviteter inom ramen för stadens träffpunkter i samarbete med volontärer och frivilligorganisationer. Vi är en del av Humaniora vård och omsorg, den kommunala utföraren av vård och omsorg i Solna stad.
Till verksamheten tillhör ett antal träffpunkter, mötesplatser för äldre. På träffpunkterna verkar både personal och volontärer för att tillsammans erbjuda ett tilltalande och varierat utbud av aktiviteter i en trivsam miljö.
Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för seniorer att stärka och/eller bibehålla fysiskt och psykiskt välbefinnande samt att stötta till att leva ett självständigt liv.
Vad innebär arbetet?
Som cafébiträde hos oss får du en varierad och social arbetsdag. Du kommer bland annat att:
- Möta och ge god service till våra besökare
- Ansvara för kassahantering
- Förbereda och servera fika och enklare måltider
- Hålla ordning i caféet och bidra till en trivsam miljö
- Samarbeta med kollegor och ibland volontärer för att skapa aktiviteter och god stämning.
Som cafébiträde ansvarar du för att bemanna och driva caféet. Du blir en viktig del av träffpunkten och arbetar nära träffsamordnaren för att skapa en välkomnande miljö.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- Tycker om att möta människor och skapa goda relationer
- Är serviceinriktad, initiativtagande och ansvarstagande
- Har förmåga att arbeta både självständigt och i team
- Trivs med ett arbete där tempot kan variera
- Har erfarenhet av att arbeta med målgruppen seniorer
- Har erfarenhet från café, restaurang eller liknande.
Vårt erbjudande
- En social och meningsfull arbetsmiljö
- Kompetenta och engagerade kollegor med stort fokus på verksamheten och varandra.
- Flexibla timanställningar på flera av våra träffpunkter
Mer information och ansökan
Tjänsten är en behovsanställning. Varmt välkommen med din ansökan senast den 2 april 2026.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Johanna Sjöö Byléhn, johanna.sjoo-bylehn@solna.se
Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning. Utdrag ur belastningsregistret får högst vara 1 år gammalt.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/193". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Förebyggande verksamhet Kontakt
Johanna Sjöö Byléhn johanna.sjoo-bylehn@solna.se Jobbnummer
9823836