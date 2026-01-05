Cafèbiträde Mr Cake
2026-01-05
Hej, om du vill jobba med ett härligt och glatt gäng då ska du kolla hit!
MR Cake är ett kreativt, roligt och fartfyllt företag som alltid vill ligga i framkant genom att vi ständigt vågar att utveckla och utmana oss själva.
Nu söker vi butikspersonal som vill vara med på vår resa.
Vi ser gärna att du som söker:
Är serviceinriktad
Har en positiv & glad inställning
Tycker om att arbeta i team och uppskattar att få arbeta med kvalitativa produkter gjorda på de bästa råvarorna
Du ska vara kreativ, positiv, passionerad och stolt i din yrkesroll.
Vissa dagar är det mer att göra än andra därför är det viktigt att du är en person som är framåt och som gillar när det blir högt tempo.
Inget krav men ett plus i kanten om du har:
Erfarenhet från andra cafe, butik eller restaurangjobb.
Baristautbildning
Fördelar med att jobba hos oss
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Flexibla arbetstider (ej sena kvällar)
Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Du ansöker snabbt och smidigt på några minuter genom att svara på några korta frågor varav några frågor besvaras i videoförmat. Du kan ansöka direkt i mobilen, inget CV eller personligt brev behövs! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mr Cake Stockholm AB
(org.nr 559048-5156) Arbetsplats
MR Cake Stockholm AB Jobbnummer
9669248