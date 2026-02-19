Cafebiträde / Kallskänksbiträde
Le Pain Francais AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Le Pain Francais AB i Göteborg
Söker du ditt nästa (eller första) favoritjobb? Häng med på vår resa i Göteborg!
Är du en person som älskar när det händer saker, trivs bäst i team och vill jobba på en plats där du faktiskt kan klättra? Då har vi jobbet för dig!
Vi på Le Pain Francais driver 12 unika caféer och restauranger med fransk touch över hela Göteborg och Partille. Hos oss möts människor från hela världen. Nu letar vi efter fler motiverade stjärnor som vill jobba extra och växa tillsammans med oss!
Vad kan du jobba med?
Vi söker förstärkning till flera delar av vår verksamhet. Är du en person som trivs bäst i gästernas fokus eller gillar du att skapa magi i köket?
Café & Barista: Du står bakom kassan, fixar perfekt kaffe och ger våra gäster dagens bästa bemötande.
Kallkök: Du förbereder våra populära franska mackor och fräscha sallader med känsla för detaljer.
Vem är du?
Vi bryr oss mindre om vad som står på ditt CV och mer om vem du är! Vi letar efter dig som:
Har rätt inställning - du ser lösningar istället för problem.
Är en lagspelare som peppar dina kollegor när det är högt tryck.
Vill utvecklas. Hos oss stannar du inte bara på en position; vi är en växande organisation där det finns stora chanser att avancera och ta mer ansvar om du visar framfötterna.
Varför jobba hos oss?
Gemenskap: Du blir en del av ett stort, härligt och mångfaldigt team.
Flexibilitet: Perfekt som extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning.
Karriär: Vi älskar att se våra medarbetare växa och vi satsar på dig som vill framåt!
Låter detta som din perfekta match? Skicka in ditt CV med foto till oss redan idag! Vi jobbar löpande med urvalet och ser fram emot att träffa just dig.
Välkommen till familjen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: Jobb@lepainfrancais.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafepersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Le Pain Francais AB
(org.nr 556516-2681), http://www.lepainfrancais.se
Göteborg City (visa karta
)
413 14 GÖTEBORG Jobbnummer
9753255